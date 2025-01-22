ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. HAFTA | PSG-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Paris Saint-Germain, Devler Ligi 4. haftada Manchester City'i ağırlıyor. İngiliz ekibi, 8 puanla 22. sırada yer alırken, ev sahibi PSG ise 7 puanlar 25. sırada bulunuyor. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi son 16 turu biletini almak istiyor. İşte Paris Saint-Germain ve Manchester City maçı canlı yayın bilgisi...

PSG-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain ve Manchester City, Devler Ligi'nin 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Sporseverlerin merakla beklediği mücadele bu akşam (22 Ocak) saat 23.00'te başlayacak.

Parc des Princes'de oynanacak karşılaşma Tabii Spor ekranları üzerinden canlı ve naklen takip edilebilecek.