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ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA | Arsenal-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Arsenal#Monaco#Şampiyonlar Ligi
ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA | Arsenal-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 14:08

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftada heyecan sürüyor. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Arsenal, bu akşam Monaco'yu ağırlayacak. Aynı puanda olan iki ekip, sezonu ilk 8'de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmak istiyor. Peki Arsenal-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Arsenal ve Monaco, Şampiyonlar Ligi 6. haftada karşı karşıya geliyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Devler Ligi'nde ilk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turunda mücadele edecek. Arsenal ve Monaco da bugünkü karşılaşmadan galibiyetle dönmek istiyor. İşte Arsenal-Monaco maçı canlı yayın bilgisi...

ARSENAL - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal, Şampiyonlar Ligi 6. haftada Monaco'yu konuk ediyor.

Emirates Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak ve tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Arsenal#Monaco#Şampiyonlar Ligi

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