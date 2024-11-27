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ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA || Dinamo Zagreb-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Şampiyonlar Ligi#Dinamo Zagreb#Borussia Dortmund
ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA || Dinamo Zagreb-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 15:49

Devler Ligi'nde mücadele 5. hafta maçları ile devam ediyor. Dinamo Zagreb ve Borussia Dortmund bu akşam kozlarını paylaşacak. Sarı siyahlı ekip deplasmanda 3 puan alarak avantajlı dönmek istiyor. Alman ekibi 10. sırada yer alırken, Dinamo Zagreb'in ise 7 puanı bulunuyor. Peki Dinamo Zagreb-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Dinamo Zagreb ve Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sarı siyahlı ekip çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Her iki takımda sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte Dinamo Zagreb-Borussia Dortmund maçı canlı yayın bilgileri...

DINAMO ZAGREB-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb, Alman ekiplerinden Borussia Dortmund ile bu akşam (27 Kasım) mücadele edecek.

Maksimir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Fransız hakem Clement Turpin yöneteceği müsabaka Tabii Spor 3 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#Şampiyonlar Ligi#Dinamo Zagreb#Borussia Dortmund

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