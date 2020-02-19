Şampiyonlar ligi 2020 finali nerede ve hangi statta oynanacak?

Avrupa'nın en güçlü takımlarının mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi finali, bu yıl da büyük bir ilgi ile karşılaşacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali nerede, ne zaman ve hangi statta oynanacak? İşte, o bilgiler

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE VE HANGİ STATTA OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2020 finali bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.

AVRUPA DEVLERİ İÇİN İSTANBUL'UN YERİ AYRI

Şampiyonlar Ligi tarihine damga vuran ve 2005 yılındaki final müsabakası Liverpool Milan maçı, futbolseverleri büyük bir heyecana ortak etmişti. Liverpool, Milan karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3'e getirmiş ve penaltı vuruşlarıyla kupayı kazanmıştı.