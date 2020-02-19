Şampiyonlar ligi 2020 finali nerede ve hangi statta oynanacak?
Şampiyonlar Ligi finali 2020 yılında da büyük bir heyecana neden olacak. Bu yıl da birbirinden güçlü takımların mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi finalinde özel organizasyonlar düzenlenecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali nerede ve statta oynanacak? İşte, tüm dünyanın gözlerinin üstünde olacağı Şampiyonlar Ligi finali hakkında detaylı bilgiler
Avrupa'nın en güçlü takımlarının mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi finali, bu yıl da büyük bir ilgi ile karşılaşacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali nerede, ne zaman ve hangi statta oynanacak? İşte, o bilgiler
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE VE HANGİ STATTA OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi 2020 finali bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.
AVRUPA DEVLERİ İÇİN İSTANBUL'UN YERİ AYRI
Şampiyonlar Ligi tarihine damga vuran ve 2005 yılındaki final müsabakası Liverpool Milan maçı, futbolseverleri büyük bir heyecana ortak etmişti. Liverpool, Milan karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3'e getirmiş ve penaltı vuruşlarıyla kupayı kazanmıştı.
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