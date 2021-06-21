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Spor Arena
Haber Giriş: 21.06.2021 - 18:08 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesindeki PSV - Galatasaray maçı seyircili oynanacak

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Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesindeki PSV - Galatasaray maçı seyircili oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak olan PSV, Philips Stadyumu'nda oynanacak ilk maçın seyirciye açık olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile eşleşti.

Hollanda kulübü, 21 Temmuz'da Galatasaray'la oynayacakları ön eleme maçına 35 bin kadar taraftarın alınacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, stadyumda karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarların, Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerektiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesindeki PSV - Galatasaray maçı seyircili oynanacak

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