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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu (Lugano – Fenerbahçe) tek maç mı, rövanşı var mı?

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu (Lugano – Fenerbahçe) tek maç mı, rövanşı var mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 17:04

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano takımıyla karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ile ilgili detaylar da sporseverler tarafından araştırılıyor. Lugano – Fenerbahçe tek maç mı? sorusu da bu sebeple cevap bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu tek maç mı, rövanşı var mı?

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavına bu akşam çıkıyor. Sarı-lacivertliler İsviçre’nin Lugano takımıyla Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu kapsamında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler uzun yıllardır devam eden Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmak istiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu tek maç mı, rövanş var mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU (LUGANO – FENERBAHÇE) TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu iki maç şeklinde oynanıyor. Bu doğrultuda Fenebahçe-Lugano maçı 2 maç üzerinden oynanacak. İlk maç İsviçre'de oynanırken ikinci maç Kadıköy'de oynanacak. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçları rövanşlı olacak. İlk maçların ardından rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynayacak. Maç saat 20.00’da başlayacak.

 

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