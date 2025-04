Haberin Devamı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde güçlü rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk sonrası düzenlen medya gününde Ömer Aykut Özaşkın'ın sorularını yanıtlayan ve Vakıfbank'ın yıldızları Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu ve Deniz Uyanık şampiyonluğun öyküsünü anlatırken samimi açıklamalarda bulundu.

Bununla beraber Vakıfbank’ın şampiyon kızları, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul’un ev sahipliği yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four’unda şampiyon olmak istediklerini ifade ettiler.

CANSU ÖZBAY 'FENERBAHÇE'Yİ 3-0 YENMEYİ BEKLEMİYORDUK'

İlk olarak mikrofon uzattığımız Cansu Özbay şampiyonluk ve CEV Şampiyonlar Ligi için şu açıklamaları yaptı; 'Çok zordu bizim için. Bunu her zaman söyledim. Biz bu sene yeni kurulduk ve genç oyunculara sahip bir takımız aslında baktığınızda. Ama bambaşka bir sezon sonu oluyor. Bizim için tabii ki de Fenerbahçe gibi bir takıma karşı 3-0 öne geçmeyi beklemiyorduk asla ama dediğim gibi artık çok iyi bir ivme yakalamıştık. Bence sezon sonunda ve o kupayı kazanabilmek için hepimiz her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki daha bitmedi, asıl hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi Final-Four’una gidiyoruz orası tabii ki çok daha önemli bizim için.'

'YAŞARKEN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM, SONRA FARKLI BİR AYDINLANMA YAŞATAN BİR SÜREÇ OLDU'

Sezon başında sakatlıklarla mücadele ettin, ilk maçını Aralık ayında oynayabildin ama buna rağmen müthiş bir sezon geçirip MVP seçildin. Bu süreç hakkında neler söylersin?

Benim için çok zor bir süreçti. Yazın Milli Takım'dan geldikten sonra kısa bir tatil yapıp direkt tedavilerim başladı ve tam iyileştim derken tekrar sakatlandım aslında. Ben bu süreç için şunu söyleyebilirim, yaşarken çok üzüldüğüm ama sonrasında bana çok büyük, farklı bir aydınlanma yaşattığını söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok zor zamanlar geçirdikten sonra sahada olmanın voleybol oynamanın keyfini çok daha fazla aldığımı düşünüyorum ve bunu da performansıma yansıttım.

Giovanni Guidetti, şampiyonluk sonrası senin için 'Zor bir sezon geçirdi, inanılmaz winner' sözlerini kullandı. Koç için neler söylemek istersin?

Giovanni çok özel bir antrenör gerçekten. Her şeyden önce dünya için ama aynı zamanda Vakıfbank ve benim için. Çünkü ben onunla çalışmaya başladığımda daha 19-20 yaşındaydım ve onun o hırsını her zaman görüyordum zaten. Televizyondan izlediğimde onunla çalışmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyordum gerçekten. Ben de inanılmaz hırslı bir oyuncu olduğum için bence çok güzel uyum sağladık ve onun emeğinin çok büyük olduğunu düşünüyorum bu kupalarla. Buraya gelir gelmez hemen bize o mentaliteye aşıladı zaten ve biz de şu an 'winner' olduk diyebilirim.

Son olarak CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four'da Cumartesi günü, kadrosunda güçlü oyuncuları olan İtalyan ekibi Savino Scandicci ile karşılaşacaksınız. Hem bu maç hem de olası final için ne söylersin?

Çok zor bir maçın bizi beklediğini söyleyebilirim. Savino inanılmaz oyunculara sahip bir takım. Pasörleri, orta oyuncuları, köşeleri, liberoları hepsinin muazzam olduğunu düşünüyorum ama bence biz de buraya gelene kadar çok büyük işler başardığımızı düşünüyorum ve orada Final Four oynarken kendimizden emin bir şekilde oynamamız gerektiğine inanıyorum. En iyi şekilde ülkemiz tabii ki de temsil etmek için her şeyi yapacağız ama inanıyorum ki çok çok çok zorlu bir yarı final bizi bekliyor. Finale gelince de, tabii ki de o kupayı almak için her şeyi yapacağız.

DERYA CEBECİOĞLU: 'KİMSE BUNU BİZDEN BEKLEMİYORDU' DEDİM ÇÜNKÜ...'

Vakıfbank'ın şampiyonluğunda en büyük katkıyı veren oyunculardan biri olan Derya Cebecioğlu ise şampiyonluk süreciyle alakalı şu ifadeleri kullandı;

Sezona başlarken çok fazla yeni transferimiz vardı. Takım olarak adaptasyon sürecimiz zorluydu aslında. O yüzden 'Sezona başlarken kimse bunu bizden beklemiyordu' dedim. Çünkü adaptasyonumuz çok iyi değildi ama sonrasında her şeye rağmen, sakatlıklarımıza rağmen birlik olup beraberlik olup sahada takım oyununu sürdürmeyi başarabildik. Aslında ilk cümlem oradan geliyor. 3-0’lık Fenerbahçe serisi hakkında da, kazandığımız için çok mutluyum. Çok iyi bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. İki taraf da kazanmayı çok istiyordu ama biz daha iyi voleybol oynadık, kazandık, mutluyum.

'CANSU GİBİ BİR PASÖRLE ÇALIŞMAK ÖZGÜVEN VERİYOR'

Kaptan Zehra Güneş ve MVP Cansu Özbay için neler söylemek istersin?

Bu sene Zehra’nın ilk kaptanlık senesi ama Zehra uzun yıllardır Vakıfbank’ta liderlik özelliği ile sahada bulunan bir oyuncu. Bizler için kaptanlık titrinin bir anlamı yoktu aslında. Çünkü lider bir karakter saha içerisinde de. Cansu zaten sahada da “Manşetin nereye geldiğinin önemi yok kızlar. Havaya atsanız yeterli, ben her topun altına girip koşarım. Siz rahat olun her şey bende” diye oyuncularına güven veren bir pasör ve bence bunu her pasör yapmıyor. Böyle pasörle çalışmak, gerçekten bizim gibi servis karşılayan oyuncular için, liberolar için, smaçörler için çok daha rahatlatıcı bir durum. Çünkü 'Her türlü manşete koşup pas atarım' diyen bir pasörle çalışmak insana özgüven veriyor ve rahatlatırıyor diyebilirim.

'GİOVANNİ BİZE ASLA ACIMIYOR'

Hafta sonu Savinco Scanddici ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız maç ve sonrasında eğer çıkarsanız final için neler söylersin?

'Maç maç düşünüyoruz. Scandicci'nin çok iyi bir rakip olduğunu, çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Hazırlıklarımızı şampiyonu olduktan iki gün sonra hiç durmadan devam ettirdik zaten. Hiç şampiyon olmamış gibi davranıyoruz ve antrenman yapıyoruz. Giovanni bize asla acımıyor aslında. Çünkü önümüzde başarıp kazanmamız gereken bir tane daha kupa var. Adım adım ilerleyeceğiz ve önümüzdeki Scandicci maçına odaklanıyoruz. Ondan sonra finalde karşımıza kim gelirse onlarda da durumu göre bakacağız. İnşallah bizim için güzel ve sezonu hedeflediğimiz iki kupayı da alarak bitirebiliriz.'

DENİZ UYANIK: 3 MAÇ ART ARDA KAZANMAYI BEKLEMİYORDUM

Şampiyon Vakıfbank'ın 23 yaşındaki oyuncusu Deniz Uyanık, Fenerbahçe karşısında elde edilen zaferde Guidetti, Zehra Güneş ve Cansu Özbay'ın katkısını ve Şampiyonlar Ligi hedeflerini anlattı.

Zorlu bir sezon sonrası Fenerbahçe Medicana karşısında kazanarak şampiyon oldunuz. Final serisini 3-0 gibi net bir sonuçla tamamladınız. Böyle bir sonuç bekliyor muydun?

'3 maç art arda kazanmayı beklemiyordum açıkçası. Fenerbahçe çok dişli bir rakip çünkü, çok güçlü bir rakip, çok iyi oyunculara sahip. Uzar diye bekliyordum ama biz hatasız oynadık diyebilirim. Çok iyi maçlar yaptık üç maçta da gerçekten çok hırslıydık bence, kazandık çok mutluyum.'

'GİOVANNİ'NİN BENİ GELİŞTİRMEK İÇİN KÜÇÜK İĞNELEYİCİ SÖZLERİ OLUYOR'

Şampiyonlukla tamamlanan sezon sonrası Giovanni Guidetti, kaptan Zehra Güneş ve sezonun MVP'si Cansu Özbay özelinde tüm takım için neler söylemek istersin?

'Zehra takım kaptanı olarak bence çok iyi bir iş çıkarıyor. Özellikle bana çok destek oluyor, aynı mevkideyiz. Maç içinde olsun, antrenmanın içinde olsun, sürekli soru sorduğumda gerçekten bir antrenör edasıyla bana açıklıyor her şeyi, bu yüzden çok mutluyum, çok iyi anlaşıyoruz. Zaten takımın çok iyi bir enerjisi var. Cansu da aynı şekilde çok yardımcı oluyor çünkü sonuç olarak Vakıfbank‘ın çok eski oyuncularından biri ve buranın nasıl bir yer olduğunu farkında. Mental olarak ne kadar güçlü olmamız gerektiğinin farkında. Her zaman oyun içinde olsun antrenman içinde bile karşılıklı maç yaptığımız zaman mental açıdan daha çok destek veriyor ikisi de. Giovanni ile de, bazen ara ara beni geliştirmek için tabii ki iğneleyici küçük sözleri oluyor. Ama tabii ki kötü hiçbir niyeti olmadığını biliyorum. Çok iyi bir antrenör, her konuda destek olur. Ne sorsam ne yapsam… Ben aslında hep en iyisi olmak istiyorum ama o hep şöy diyor, “Her insan hata yapabilir.” Bana gerçekten mental açıdan, teknik açıdan zaten bir antrenör oyuncuya çok şey katar ama mental açıdan da çok güçlenmemi sağlıyor.

'SEZONU BİR TANE DAHA KUPA VE MADALYAYLA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ'

'Tabii ki bir şampiyonluk kazandık ama bir tane daha kazanmak istiyoruz diyebilirim. Takım bu şekilde kendini motive ediyor. Çok güçlü rakipler, sonuçta ‘Şampiyonlar Ligi’. İlk maçımızın çok zorlu geçeceğine inanıyorum ama biz finalde olmayı gerçekten çok istiyoruz. Olası final için de, kim çıkacak bilmiyorum. İki takım da çok üst düzey takımlar. Biz yavaştan toplantılara başladık olası bir finale karşı. Umarım bizim için çok güzel olur, bir tane daha kupa ve madalya istiyoruz.