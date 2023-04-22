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Şampiyon Trabzonspor'dan eser kalmadı

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#Trabzonspor#Süper Lig#Futbol
Şampiyon Trabzonspordan eser kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Son şampiyon Trabzonspor, inanılmayacak kadar kötü performans sergiliyor. Bu sezon 29 maçta 42 gol yiyen Karadeniz ekibi, geçen sezon 38 maçın tamamında 36 gol görmüştü.

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Trabzonspor, ‘son şampiyon’ unvanıyla başladığı 2022-23 sezonundaki hayal kırıklığı serisine Sivas deplasmanını da ekledi. Bordo mavili takım sezon öncesi TFF Süper Kupa’da şov yaparak 4-0 yendiği ve ligin ilk yarısında 1-0 mağlup ettiği rakibine önceki gün 4-1’lik skorla boyun eğdi ve taraftarlarını bir kez daha hüsrana uğrattı. Bu sonuçla 31. haftayı 45 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, önümüzdeki sezon Avrupa’ya gitme şansını mucizelere bıraktı. Zira ilk 4’e giren takımların mücadele edeceği Avrupa kupalarında 4. sıradaki Adana Demirspor ile Karadeniz ekibi arasındaki puan farkı 9’a çıkmış durumda.

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SAVUNMASI ÇOK KÖTÜ 

Şampiyon olduğu geçen sezon 38 karşılaşmada 36 gol yiyen (ortalama 0.94) Karadeniz ekibi, bu sezon daha 29 maçta kalesinde 42 gol görerek ortalama 1.2’ye ulaştı.

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Bu sezon Süper Lig’de 4+ gol yiyerek beş yenilgi alan Trabzonspor, lig tarihinde sadece 2001-02 sezonunda böyle kötü bir grafik çizmişti. Bordo mavililer bu sezon Sivasspor ve Karagümrük’e 4-1, Kayserispor’a 4-3, Alanyaspor’a 5-0 ve Antalyaspor’a 5-2 mağlup oldu.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Futbol

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