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ABD, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Şampiyon Tampa Bay Buccaneers’ın töreni denizde devam! Gisele Bündchen...

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Şampiyon Tampa Bay Buccaneers’ın töreni denizde devam! Gisele Bündchen...
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ABD’nin en büyük spor müsabakası NFL şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’u kazanan Tampa Bay Buccaneers’ta kutlamalar Florida’da tekne ve yatlarla düzenlenen geçit töreniyle devam etti.

Amerikan futbolunda 18 yıl aradan sonra zafere ulaşan Tampa Bay Buccaneers’ın oyuncuları, başta Tom Brady olmak üzere süslenen kırmızı bir tekneye binip, Tampa Bay’de taraftarlarla buluştu.

NFLde şampiyon Tampa Bay Buccaneers Tom Brady bir kez daha tarih yazdı...
NFL'de şampiyon Tampa Bay Buccaneers! Tom Brady bir kez daha tarih yazdı...

Renkli görüntülere sahne olan tekne geçit töreninde Tom Brady, şampiyonluk kupasını başka tekneye attı ve kupa elden elde başka tekneleri dolaştı.

Şampiyon Tampa Bay Buccaneers’ın töreni denizde devam Gisele Bündchen...


Tom Bardy’nin yanında bulunan eşi süper model Gisele Bündchen dikkatleri çekti.

 

Şampiyon Tampa Bay Buccaneers’ın töreni denizde devam Gisele Bündchen...

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