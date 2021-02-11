Şampiyon Tampa Bay Buccaneers’ın töreni denizde devam! Gisele Bündchen...

Amerikan futbolunda 18 yıl aradan sonra zafere ulaşan Tampa Bay Buccaneers’ın oyuncuları, başta Tom Brady olmak üzere süslenen kırmızı bir tekneye binip, Tampa Bay’de taraftarlarla buluştu.

Renkli görüntülere sahne olan tekne geçit töreninde Tom Brady, şampiyonluk kupasını başka tekneye attı ve kupa elden elde başka tekneleri dolaştı.

NFL şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’u kazanan Tampa Bay Buccaneers’ta kutlamalar Florida’da tekne ve yatlarla düzenlenen geçit töreniyle devam etti.



Tom Brady, şampiyonluk kupasını başka tekneye attı ve kupa elden elde başka tekneleri dolaştı... pic.twitter.com/ic01aps2VZ — Spor Arena (@sporarena) February 11, 2021





Tom Bardy’nin yanında bulunan eşi süper model Gisele Bündchen dikkatleri çekti.

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