Şampiyon Samsunspor'un hikayesi izleyicilerle buluştu

23 Mart 2021 – Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, futbolseverler için çok özel bir içerik sunuyor. RNZ Medya Grup tarafından hazırlanan 6 bölümlük “Anadolu’nun Futbol Efsaneleri” belgesel serisinin son bölümü “Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor”, Vodafone TV’de izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini İlker Durmuş’un üstlendiği, Spor Spikeri Sabri Ugan’ın seslendirdiği belgeselde, şampiyon Samsunspor’un hikâyesi anlatılıyor. Belgeseli tüm Vodafone TV kullanıcıları seyredebiliyor.



Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, şunları söyledi:



“Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, tüm futbolseverleri ve özellikle Samsunlu kullanıcılarımızı sevindirecek çok özel bir içeriğe evsahipliği yapıyoruz. Samsunlu müşterilerimiz, şampiyon Samsunspor’un başarılarla ördüğü örnek hikâyesinin anlatıldığı ‘Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor’ belgeselini Vodafone TV’de hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”



RNZ Medya Grup Başkanı Nedim Zeper ise şöyle konuştu:



“Başarılar mı kalır yarına yoksa büyük acılar mı? Ya da her ikisinin, ateş ve suyun birlikteliğinden oluşan koskoca bir tarih mi dolaşır dilden dile, nesiller boyunca? Samsunspor, ilk gününden bugüne, yaşadığı en saklı kalmış hikayeler ve tüm ülkeye yayılan zaferlerle ekrana geliyor. Yetiştirdiği onca yıldız ve köklü tarihiyle kırmızı beyaz bir kulübün simsiyah bir kederi nasıl taşıdığına şahit oluyoruz. Bu bölümde de yine çok gururla takımlarına şahitlik eden kahramanları ve onu onurla taşıyanların hikayesine şahitlik ettik.”

Binlerce seç-izle içerik



Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90’ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkânı sunuyor. Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 6 milyondan fazla indirildi. Vodafone TV’nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,2 milyona ulaştı.