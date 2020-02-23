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Basketbol
Yiğit SOYLU / TİRE, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

Şampiyon olup gece yarısı mezarlığa koştular

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Şampiyon olup gece yarısı mezarlığa koştular
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Süper Amatör Lig'e yükselen Tire Belediyespor'da futbolcular final maçının dönüşünde şampiyonluk kupasını sezon başında kaybettikleri malzemeci Mustafa Güngör'ün mezarına götürdü.

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle sezon başında genç yaşta hayatını kaybeden kulübün malzemecisi Mustafa Güngör'ü unutmayan Tire Belediyespor kafilesi gece yarısı kabristana giderek hem dua etti hem de kupayı Mustafa Güngör'e götürdü.

Başkan Can Toprakçı, teknik direktör Serkan Söğüt ve futbolcular, "Mustafa ağabey, biz sana verdiğimiz sözümüzü tutup şampiyon olduk. Seni asla unutmayacağız. Her zaman kalbimizdesin" ifadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Can Toprakçı, "Şampiyonluğumuzu, zamansız kaybettiğimiz Mustafa arkadaşımıza armağan ediyoruz. Torbalıdan dönen takımımız hiç kutlama yapmadan Mustafa'nın mezarına koştu. Sevincimizi onunla paylaştık. Allah rahmet eylesin" dedi.

 

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