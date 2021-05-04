Şampiyon olacak takımı bekleyen büyük tehlike!

Spor Arena / İsmail ER - Takımlarımızın son yıllarda Avrupa kupalarında başarısız sonuçlar alması, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sıraya gerilememize ve Süper Lig şampiyonunun önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılmasını tehlikeye soktu. Sıralamada ilk 10’da yer alamadığımız için Süper Lig’i birinci bitiren takımın doğrudan katılımı, Devler Ligi’nde bu sezonu şampiyon bitirecek takımın aynı zamanda kendi liginde bu turnuvaya katılma hakkını elde etmesiyle mümkün olacak.

REAL MADRİD VE M. CİTY DEVLER LİGİ’Nİ GARANTİLEDİ

Şampiyonlar Ligi’nde yola devam eden takımlardan Chelsea ve Paris Saint-Germain (PSG) bu kupayı kazanıp, kendi liglerinde Devler Ligi’ne katılım hakkı alamazsa, Türkiye Süper Ligi şampiyonu, gruplara katılabilmek için ön eleme oynamak zorunda kalacak. Halen Premier Lig’de dördüncü sırada yer alan Chelsea ile Ligue 1’in ikincisi PSG mevcut konumlarını koruduğu takdirde, Şampiyonlar Ligi’ni kazansalar bile sorun yaşanmayacak. Devler Ligi’nin diğer iki yarı finalisti Real Madrid ve Manchester City, gelecek sezon da Kupa-1’e katılmayı garantilemiş durumda.

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