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GeriFutbol Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatıyor
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AA Spor
Haber Giriş: 25.07.2020 - 11:05,Son Güncelleme:

Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatıyor

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Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatıyor
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Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda yarın karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti.

Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

- Şampiyonluk kutlaması Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.

Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatıyor

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