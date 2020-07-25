Şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatıyor
Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda yarın karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti.
Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.
- Şampiyonluk kutlaması Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.
Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.
Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.
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