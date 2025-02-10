Şampiyon Ligi'nde erken final! Manchester City Real Madrid'i ağırlayacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması, Salı günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında Salı günü ve çarşamba günü ilk maçlar oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.

"Devler Ligi"nde play-off turu ilk mücadelelerinin programı şöyle:

Salı:

20.45 Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)

12 Şubat Çarşamba:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)

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23.00 Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)