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Şampiyon kim olacak? 63 yılın en büyük rekabetinde final zamanı... | Hadi Ben Kaçtım
Süper Lig’de şampiyonun belli olacağı cumartesi akşamı öncesi gözler 81 puanlı Beşiktaş ve Galatasaray’a çevrilirken Fenerbahçe ise 79 puanla son viraja girdi. Okay Karacan, Spor Arena YouTube kanalında yayınlanan Hadi Ben Kaçtım programında zirve yarışındaki son durumu ele aldı.
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son maça taşındı, ipler hangi takımın elinde, Beşiktaş stresin altından kalkabilir mi, Galatasaray'ın reaksiyonu ne olacak, Fenerbahçe'nin 'finaller' sendromu... Okay Karacan 'Dış Ses'in katkılarıyla nefes kesen şampiyonluk yarışının nabzını tutuyor.
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