Şampiyon Jokey Gökhan Kocakaya, Hürriyet'e konuştu: Tarihin en iyi Gazi Koşusu

At yarışlarında 2019 yılının en fazla yarış kazanan ve şampiyon jokeyi olan, bu yıl da zirvede yer alan Gökhan Kocakaya, yarın koşulacak Gazi Koşusu'nda Recep Avşar'ın Lord Of Game adlı atıyla birincilik kovalayacak.

Tüm jokeylerin rüyalarını süsleyen büyük koşuyu, 2009’da Miramis adlı atla henüz 22 yaşında iken kazanan Kocakaya, yarın Veliefendi Pisti’nde koşulacak yarışın ‘tarihin en iyi Gazi Koşusu’ olma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu söyledi. Kocakaya, sorularımızı şöyle yanıtladı:

"BEN HİÇBİR ZAMAN 'OLDUM' DEMEDİM"



- Gazi Koşusu’nda at binmek bir jokey için ne ifade eder?

Atçılıkla ilgili çok az bilgisi olanlar dahi Gazi Koşusu’nun ne olduğunu bilir. Biz jokeyler için bu koşuya katılmak ‘olmazsa olmaz’ hedefimizdir.

- 2008 yılında henüz apranti iken Gazi Koşusu’nda yarıştın, ondan sonra kaç defa katıldın bu yarışa?

Askerde olduğum sene hariç her yıl katıldım, yani 11 kez.

- 2009’da Gazi Koşusu’nu kazanıp kupayı kaldırdığında ne hissettin? 'Ben artık oldum’ dedin mi?

Aprantilikten jokeyliğe geçtiğim ilk senemde Gazi Koşusu kazanmıştım. Ben hiçbir zaman ‘oldum’ demedim. Çünkü mesleğimizde kendini geliştirmenin, yeni şeyler öğrenmenin sonu yok.

CALL TO VICTORY GEÇİLMEYECEK AT DEĞİL

- Gazi Koşusu öncesi herkes Call To Victory’yi konuşuyor. Son 10 yarışını da kazanan bu at sence Gazi’de geçilir mi?

Call To Victory kendi jenerasyonunun en iyi 2-3 atından biri. İyi fakat geçilmeyecek bir at değil. Onun ayarında başka atlar da var.

- Lord of Game’i neden tercih ettin?

Öncelikle bineceğiniz ata inanacaksınız. Ben bu ata çok inanıyorum. Evet, daha önce inandığımız atlarla Gazi Koşusu’na katıldık kazanamadık ama ‘Hakkımızda hayırlısı olsun’ dedik. Bazen şanssızlık, bazen aksilik kayıplara yol açabilir.

KAZANIRSAM KUPAYA SARILIP YATARIM!

- 2009’da kazandığı Gazi Koşusu Kupası şimdi nerede?

Evimin baş köşesinde!

- Kazandığın gün onunla mı uyudun yoksa?..

Yok yapmadım ama bu sene kazanırsam yapacağım. Kupaya sarılıp uyuyacağım!

- Genelde 22 atın yarıştığı Gazi Koşusu’na bu yıl 15 atın katılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsun? ‘Call To Victory nasıl olsa kazanacak’ düşüncesi etkili olabilir mi?

Call To Victory’nin ilgisi yok bu olayla. Gazi Koşusu son zamanlarda ‘atım koşsun, formam görünsün, ne olursa olsun’ formatıyla koşuldu. Olmaması gereken atları gördük. Bu sene kayıt ücreti de yüksek. Gazi koşmak hak etmek demektir. Bu 15 at hak etti. Geriye baktığınızda bazı atların, birinci olanın 50-100 metre gerisinde kaldığını gördük.

EN İYİ ATLAR KATILMALI



Bu, Atatürk adına düzenlenen bir yarış, onun için en iyi atların katılması gerekir. Bu sene katılımcı sayısının az olması hem atlar hem de jokeyler için büyük avantaj. Yarışın gidişatı, yol bulma, taktik uygulama ve geliştirme, koşu içinde rakibe göre inisiyatif alma adına az at büyük avantaj. Genel kanı yarışın pek mücadeleye ve çekişmeye aday olmadığı yönünde. Ben böyle bakmıyorum. Tarihin en iyi Gazi Koşusu olabilir diye düşünüyorum.

İKİNCİLİK, BAŞARISIZLIKTIR



- 2019’un en başarılı jokeyi sensin. Sezon sonu sıralamada ikinci olman başarısızlık anlamına gelir mi?

Kesinlikle. İkincilik artık benim için eksi olur. Zirveye çıkmak varsa orada kalmak önemlidir. Kalıcı başarı ve istikrar olmalı.

KARATAŞ'A HEPİMİZİN İHTİYACI VAR



- Halis Karataş’ın yarıştan önce starting box’ta Arts Man’a yumrukla vurduğu an sosyal medyada çok ses getirdi ve jokey çok eleştirildi. Sen nasıl değerlendiriyorsun?

Bu konuda gereken açıklamayı kendisi yaptı. Özür diledi. O da yaptığı hatanın farkında, pişmanlığını dile getirdi. Halis Karataş, Türkiye’nin en iyi, başarılı ve düzgün sporcularından biridir. Biz onu seviyoruz. Hata insana mahsustur. Türk atçılığının da ona ihtiyacı var.

GÖKHAN KOCAKAYA 2019 VE 2020’NiN BAŞARILI JOKEYi

2019’DA NE YAPTI?

1071 KOŞU

255 BİRİNCİLİK

213 İKİNCİLİK

151 ÜÇÜNCÜLÜK

119 DÖRDÜNCÜLÜK

Koşu kazanma sayısında 219 birinciliği olan en yakın rakibi Özcan Yıldırım’a 36 birincilikle fark attı.

2020’DE NE YAPTI?

584 KOŞU

121 BİRİNCİLİK

111 İKİNCİLİK

90 ÜÇÜNCÜLÜK

76 DÖRDÜNCÜLÜK

Koşu kazanma sayısında 103 birinciliği olan en yakın rakibi Hışman Çizik’e 18 birincilikle fark attı.

BİNDİĞİ ATLARLA ZAFERLERE KOŞUYOR

Gökhan Kocakaya, kariyeri boyunca Gazi Koşusu hariç İngiliz atların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Avrasya, Ankara, Dişi Tay Deneme, Çaldıran Türkiye Jokey Kulübü ve Kraliçe II. Elizabeth ile, Arap safkanların katıldığı İstiklal Savaşı, TBMM, Tarım ve Orman Bakanlığı Koşuları’nı, bindiği atlarla kazanmayı başarıp, Grup Koşu zaferlerine imza attı.

