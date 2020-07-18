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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Şampiyon Hatayspor kupasını pazartesi günü alacak

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Şampiyon Hatayspor kupasını pazartesi günü alacak
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TFF 1. Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şampiyonluk kupasını pazartesi günü alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, kupa töreninin Antakya Atatürk Stadı'nda 20 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleşeceği bildirildi.

Törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı belirtildi.

Hatayspor, bugün saat 17.30'da sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Şampiyon Hatayspor kupasını pazartesi günü alacak

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