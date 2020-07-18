Şampiyon Hatayspor kupasını pazartesi günü alacak

Kulüpten yapılan açıklamada, kupa töreninin Antakya Atatürk Stadı'nda 20 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleşeceği bildirildi.



Törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı belirtildi.



Hatayspor, bugün saat 17.30'da sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!