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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 00:47,Son Güncelleme:

Şampiyon Hatayspor kente giriş yaptı

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Şampiyon Hatayspor kente giriş yaptı
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TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şehre giriş yaptı.

Erzin ilçesinden Şampiyon Hatayspor yazılı otobüslerle kente giren bordo-beyazlı takım, taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.

Şampiyon Hatayspor, Dörtyol, Payas, İskenderun ve Belen istikametinden gelen taraftarların eşliğinde şehirde ilerleyişini sürdürüyor

 

Şampiyon Hatayspor kente giriş yaptı

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