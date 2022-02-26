Şampiyon gibi

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Bir tarafta 10 maçtır inanılmaz bir seri yakalamış ve özellikle büyük takımlarla oynadığı maçlarda hedefe daha bir kitlenen kayserispor, diğer yanda şampiyonluğu matematiksel olarak olmasa da kimyasal, fiziksel, psikolojik, taktiksel, kadrosal ve daha ne kadar kategori varsa hepsinde garantilemişe benzeyen, direkt rakibi Konyaspor’u yendikten sonra, geçen hafta da Farioli’nin Alanyaspor’una fark atan Trabzonspor olunca maçtan beklentimiz daha ilk düdük çalmadan büyüktü.

HER MAÇA BAŞKA ÇÖZÜM

Ligin orta sıralarında olduğunu hiç çaktırmayan ve eksiklerine rağmen her maçta başka bir çözümle rakiplerinin karşısına dikilen Kayserispor, Hikmet karaman’ın maç öncesi konuşmasında altını çizdiği gibi Medical Park Stadyumu’nun futbol oynamaya son derece elverişli güzel zemininde, iyi hazırlanmış bir planla güzel futbol oynamak için çıktı sahaya.

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Bu sezon Süper Lig’de oynadığı son 13 deplasman maçının sadece birini kazanmış olsa da maça fırtına gibi başlayan taraf onlardı. Ağları bulan ilk gol, ofsayttı. Kayseri üzülmeye bile fırsat bulamadan bu sezon 9.golünü kaydeden Gavranoviç’le ilk sayısını buldu. İlk yarı biterken, ikinci gol de Thiam’dan gelince soyunma odasına rahat gittiler.

SATRANÇ HAMLELERİ

İkinci yarıya artık alıştığımız, futboldan çok satranca benzeyen hamleleriyle başladı Abdullah Avcı ve bir kez daha oyunu bütünüyle değiştirdi. Önce Visca, sonra Djaniny’nin golleriyle skor eşitlendiğinde ikinci yarı başlayalı daha 10 dakika olmamıştı.

Sonrasında Hikmet karaman’ın karşı hamleleri geldi. Kadro derinliği aynı olmayan iki takım arasında, maçı kazanmak için kıyasıya mücadele içeren bir son 20 dakika izledik.

Tek yarışmacısı kalan bir yarışta liderin rehavete kapılmadan coşkuyu devam ettirmesi için nasıl bir maç olmalı konulu bir senaryo yarışması düzenleseydik, deplasman takımının iki farkla öne geçtiği, ev sahibi takımın galibiyeti 90+9’da gelen penaltıyı Nwakaeme’nin ayağından kazandığı bu maçtan daha başarılı bir hikaye yazabilecek kimseyi bulamazdık sanırım