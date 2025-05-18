Şampiyon Galatasaray'ın 'kare as'ı: Torreira, Sanchez, Yunus Akgün ve Osimhen

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Kayserspor'u mağlup eden Galatasaray, 2 hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etti.

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile tarihi bir şampiyonluk yarışına giren Sarı-kırmızılı takım, ipi önde göğüslemeyi başardı ve 25. şampiyonluğunu elde etti.

Spor Arena olarak Şampiyon Galatasaray'ın 'kare as'ını belirledik.

DAVINSON SANCHEZ

Bir savunma oyuncusundan daha fazlası... Elbette Davinson Sanchez'den bahsediyoruz. Tottenham'dan 9 milyon euroya transfer edilen Davinson, Galatasaray'da adeta eski günlerine döndü.

İlk sezonunda yaşadığı sakatlıklar sebebiyle dönem dönem formasını Nelsson'a kaybeden Davinson Sanchez, bu sene istikrarıyla da göze çarptı. Savunmanın orta sahaya kadar çıkmasında, takımın boyunun kısalmasında büyük rol oynayan Davinson, yaptığı kritik mdahalelerle ve savunmadaki liderliğiyle sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

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Süper Lig'in çok üstündeki atletizmiyle fark yaratan 28 yaşındaki futbolcu, hücuma yaptığı çıkışlarla ve duran toplardaki üstünlüğüyle de takımına katkı sağlamayı başardı. Ligde 3, toplamda 5 gol atan Kolombiyalı savunma oyuncusu, 2 de gol pası verdi.

LUCAS TORREIRA

Galatasaray'ın bitmek bilmeyen enerjisi, bu sezon golcülüğünü de konuştur! 2022-23 sezonunun başında yalnızda 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Torreira, Sarı-kırmızılı kulübün efsanelerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Savunma önündeki müdahaleleri, bitmeyen enerjisi ve top dağıtımındaki rolüyle farkını ortaya koyan Lucas Torreira, üst üste 3. sezonda da takımının en iyilerinden biri olmayı başardı.

Sezonun ilk devresinde bildiğimiz Torreira olarak Galatasaray kariyerine devam eden Uruguaylı yıldız, Lemina'nın transferiyle bambaşka bir kimliğe büründü. Bu sezon 47 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 7 asistle kariyerinin en çok gole katkı yaptığı dönemini geçirmiş oldu.

Kadıköy'de ve Dolmabahçe'de de kritik gollerin altına imza atan Torreira, Mertens'in 11'den çıktığı aralıkta üst üste bulduğu gollerle takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

YUNUS AKGÜN

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Yaz transfer döneminde herkesin aklında bir soru vardı: Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğu nasıl dolacak? Galatasaray'ın üst üste iki şampiyonluğunda Kerem büyük katkı yapmış ve sezonları double-double ortalamayla tamamlamıştı. Milli oyuncunun, Benfica'ya transferi sonrası boşluğunun nasıl dolacağı merak ediliyordu.

Yunus Akgün bu merakı hızlı bir şekilde gidermeyi başardı. Özellikle sezonun ilk devresinde oyunun oturması beklenirken yaptığı çıkışla takımına ekstra galibiyetleri getirmeyi bildi. Çok sayıda futbolseverin ilk yarının MVP'si belirlediği Yunus Akgün, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir dönem takımından uzak kalsa da sezonun son bölümünde yine formunu buldu.

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Galatasaray altyapısından yetişen ancak sarı-kırmızılı formayla düzenli oynama fırsatını 24 yaşında bulabilen Yunus, hocasının güvenini boşa çıkardı. Selefi Kerem gibi sezonu double-double ile tamamlayan Yunus Akgün, 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

VICTOR OSIMHEN

Geçtiğimiz yaz Türk futbol tarihinin en sürpriz gelişmelerinden biri yaşandı. Transfer edildiği anda 100 milyon euro değer biçilen Victor Osimhen, belki de sezonun kaderini değiştirdi. Kulübü Napoli ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan yıldız golcü, sessiz sedasız bir operasyonun ardından Türkiye'ye geldi ve belki bu sezonu yıllar sonra 'Victor Osimhen sezonu' olarak hatırlanmasına sebep oldu.

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Taraftarların sevgilisi Mauro Icardi halen takımdayken Victor Osimhen'in kadroya katılması, Galatasaray'ın tarihi bir santrfor rotasyonuna sahip olması anlamına geliyordu. Birlikte oynadıkları Tottenham maçı ise sezonun her anlamda kırılma anı oldu. Bu ikili harika bir performans ortaya koyarken Icardi'nin yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatması, Osimhen'in santrforda tek kalmasına neden oldu.

Nijeryalı yıldız ise Icardi'den aldığı bayrağıyla layığıyla sezon sonuna kadar taşımayı bildi. Tüm kulvarlarda attığı 35 golle, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu rekorunu eline geçiren Osimhen, 8 de gol pası verdi.

Attığı gollerin dışında oyun katkısı, bitmek bilmeyen enerjisi ve büyük bir yıldız olmasına rağmen maçın her anında ortaya koyduğu mücadele isteği, Süper Lig'de fazlasıyla fark yarattı. Türkiye'de 9 ayda 2 kupa kazanan ve rekorların altına imza atan Osimhen için şimdi sıra kutlamalara geldi. Ancak Galatasaray taraftarının da aklında belki de gelecek birkaç sezonun kaderini belirleyecek bir soru var: Osimhen kalacak mı?