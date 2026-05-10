Şampiyon Galatasaray'da transfer mesaisi başladı: Sarı-kırmızılılar 'harika çocuk'un peşinde!

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Konstantinos Karetsas
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 08:18

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Yunan futbolunun harika çocuğu olarak lanse edilen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas'ın transferi için düğmeye bastı.

Osimhen, Sane, Singo... Geçtiğimiz yaz transfer dünyasında büyük ses getiren hamleler yapan Galatasaray, yine çok konuşulacak gibi görünüyor.

Uzun süredir Bernardo Silva için girişimlerde bulunan Aslan, 10 numara pozisyonu için yeni bir ismi listeye ekledi: Konstantinos Karetsas...

48 MAÇTA 21 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

Yunan futbolunun harika çocuğu olarak gösterilen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Genk’te 48 resmi maçta 3 gol, 18 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

DORTMUND’A PAHALI GELDİ

Karetsas, birçok devin takibinde. Dortmund, oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Ancak Genk'in belirlediği 35 milyon euroluk bonservis bedeli, Alman ekibine fazla geldi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, kendi yaş kategorisinde en yüksek potansiyelli oyuncular arasında gösterilen Karetsas için bu yatırımı yapmaya hazır olduğu öne sürüldü.

HEM 10 NUMARA HEM KANAT

Teknik direktör Okan Buruk’un vereceği rapora göre, Başkan Dursun Özbek resmi girişimleri başlatabilir. Solak olan Yunan yıldız, 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.

Karetsas özellikle Avrupa Ligi’ndeki 2 gol, 5 asistlik skor katkısıyla ön plana çıktı.

18 yaşındaki oyuncu, Belçika doğumlu olmasına ve alt yaş kategorilerinde bu ülkenin formasını giymesine rağmen A Milli Takım tercihini Yunanistan’dan yana kullandı.

