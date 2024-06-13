Şampiyon Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes takımdan ayrılacağını açıkladı

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Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 ile geçip Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de Nick Calathes maç sonrası takımdan ayrılacağınıo söyledi.

Calathes'in ayrılığını ilk olarak onula birlikte mikrofona gelen Nigel Hayes-Davis duyurdu.

"Bu adamı özleyeceğim. Birlikte oynadığımız ilk yıl felaketti, bu yıl çok iyi oynadık. Bana çok destek oldu. Ayrıldığı için üzgünüm. Ayrılışını resmileştirdim ama en azından şampiyonlukla gidiyor."

"İYİ BİR ŞEKİLDE AYRILIYORUM"

Hayes-Davis'in ardından konuşan Calathes ise şunları söyledi:

Takım arkadaşlarım şutları sokup benim için işleri kolaylaştırdılar. Biz bir aileyiz. Herkes iyi oynayabilir. Bu formayı giymekten çok mutluyum, en azından iyi şekilde ayrıldığımı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bana verdiği fırsattan ötürü minnettarım.

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"MONACO'YA GİDİYOR"

beIN SPORTS'ta maçı anlatan spiker İsmail Şenol, Calathes'in yeni sezonda Monaco'da forma giyeceğini söyledi.