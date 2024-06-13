×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Şampiyon Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes takımdan ayrılacağını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Nick Calathes#Fenerbahçe Beko
Şampiyon Fenerbahçe Bekoda Nick Calathes takımdan ayrılacağını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 00:19

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da yıldız isim Nick Calathes takımdan ayrılacağını söyledi.

Haberin Devamı

Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 ile geçip Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de Nick Calathes maç sonrası takımdan ayrılacağınıo söyledi.

Calathes'in ayrılığını ilk olarak onula birlikte mikrofona gelen Nigel Hayes-Davis duyurdu.

"Bu adamı özleyeceğim. Birlikte oynadığımız ilk yıl felaketti, bu yıl çok iyi oynadık. Bana çok destek oldu. Ayrıldığı için üzgünüm. Ayrılışını resmileştirdim ama en azından şampiyonlukla gidiyor."

Gözden KaçmasınŞampiyon Fenerbahçe Bekoda Melih Mahmutoğlundan Merve Terime cevap: Bizim partimizi kimse iptal edemezŞampiyon Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu'ndan Merve Terim'e cevap: Bizim partimizi kimse iptal edemezHaberi görüntüle

"İYİ BİR ŞEKİLDE AYRILIYORUM"

Hayes-Davis'in ardından konuşan Calathes ise şunları söyledi:

Takım arkadaşlarım şutları sokup benim için işleri kolaylaştırdılar. Biz bir aileyiz. Herkes iyi oynayabilir. Bu formayı giymekten çok mutluyum, en azından iyi şekilde ayrıldığımı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bana verdiği fırsattan ötürü minnettarım.

Haberin Devamı

"MONACO'YA GİDİYOR"

beIN SPORTS'ta maçı anlatan spiker İsmail Şenol, Calathes'in yeni sezonda Monaco'da forma giyeceğini söyledi.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Nick Calathes#Fenerbahçe Beko

BAKMADAN GEÇME!