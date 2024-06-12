Şampiyon Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu'ndan Merve Terim'e cevap: Bizim partimizi kimse iptal edemez

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Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncular, şampiyonukla ilgili görüşlerini paylaştı.

JASIKEVICIUS: ŞAMPİYON BİZİZ!

Tüm bu durumlar kahramanlar yaratır. Papagiannis'in bloğu uzatmaya götürdü, Nigel-Hayes'ten de uzatmada Kobe Bryant performansı aldık. O ana kadar iyi bir antrenörlük yapamadım, Nigel'ı oyuna sokamadım. Kendime de kızdım bu yüzden ama sonu çok güzel oldu. 3. veya 4. maç... Şampiyon biziz, diyecek başka bir şey yok.

WILBEKIN: SANIRIM KLİMA ÇALIŞMIYORDU

Oynadığım en sıcak maç buydu sanırım. Klima çalışmıyordu galiba. Nigel çok kritik şutlar soktu. Ona hakkını vermeliyim. Biz iyi oynayamadık ama o maç sonunu çok iyi oynadı. Çok sert maçlar oldu. Son iki maçta salon çok sıcaktı. Sakatlık olarak küçük sorunlarım vardı ama bunlar herkeste oluyor. Ben de elimden geleni yaptım.

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MELİH MAHMUTOĞLU'NDAN MERVE TERİM'E CEVAP

Harika bir his. Çocuklarım şahit oldu. Anadolu Efes çok kaliteli bir takım, onları tebrik ediyoruz. 3-0 bitirmek kolay değildi. Bizim partilerimizi iptal etmişlerdi öyle diyorlardı. Çarşamba gühnü daha güzel bir parti olur diye düşündük. Bizim partilerimizi kimse iptal edemez. Tüm Fenerbahçe camiasına armağan olsun. Pazar günü seçimde çok güzel bir ortam vardı. Ali başkana hayırlı olsun, Aziz başkana da teşekkürler. Çok iyi bir sezon geçirdik, Türkiye Kupası'nı aldık, Final Four'a kaldık, şampiyon olduk. Bu akşam eğleneceğiz, parti var, herkesi bekleriz.

SERTAÇ ŞANLI: HAK ETTİK

Final maçında herkes sonuna kadar savaşıyor. Ben de savaştım, yere sert düşüşlerim oldu. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz de sonuna kadar savaştık. Efes'i de tebrik ediyorum. Mutluyuz.

HAYES-DAVIS: UZATMAYA GİTSİN İSTEDİM

Çok mutluyum. İlk çeyrek hiç sayı atamamıştım. Maçın sonunda 'Uzatmaya gitsin orada maçı kazandırayım' dedim. Öyle de oldu. Takım olarak başardık.

KOMSUOĞLU: TARAFTARIMIZI ÇOK MUTLU EDECEĞİZ

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, şampiyonluk coşkusunu takımla birlikte yaşadı. Komsuoğlu, daha sonra duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. 9 Haziran'da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden göreve gelmelerinin ardından kupayla başladıklarını belirten Komsuoğlu, “Süper Lig’de şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz, Türkiye Kupası’nı aldık, bir tek Final-Four’u alamadık. Onu da seneye alacağız, bugünden taraftarlarımıza sözünü veriyorum. İnşallah seneye yarıştığımız tüm kupaları alacağız. Takımımızdan çok memnunuz, takımımıza saygı duyuyoruz. Taraftarlarımız bugün harikaydı. Taraftarlarımız sayesinde bu kupaları alabiliyoruz. Buradan tek özrü kızıma gönderiyorum. Kızımın mezuniyet günüydü, gidemedim. Fenerbahçe aşkı her şeyin önüne geçiyor. En azından ona kupayı götüreceğim. İnşallah çok güzel günler gelecek. Seçimlerden sonra kupayla başladık, inşallah bu yıl kupalarla taraftarlarımızı çok mutlu edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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"HOCAMIZ FENERBAHÇE'YE DEĞER KATTI"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile ilgili de konuşan Sertaç Komsuoğlu, "Hocamızı çok seviyoruz. Fenerbahçe’ye değer kattı. Burada teknik heyetimiz, oyuncularımız, ofis çalışanlarımız tam bir takım çalışması içerisinde bunu başardılar. İnanılmaz bir kimyamız var. Bu kimya inşallah bize seneye Final-Four’u getirecek. Fenerbahçe’de bu yılı kapattık, şimdi gelecek senenin hedeflerine bakacağız" diye konuştu.