Şampiyon Eyüpspor'dan 4 gollü galibiyet! Erencan Yardımcı gol attı

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 36. hafta müsabakaları oynandı. Şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1.Lig'e yükselen Eyüpspor, bugün konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup ederken Erencan Yardımcı fileleri havalandırarak 5. maçında 2. golünü kaydetti.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Sancaktepe-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Ankara Demirspor-Kahramanmaraşspor: 1-0

Ergene Velimeşespor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1

Niğde Anadolu-Hekimoğlu Trabzon: 1-3

İnegölspor-Şanlıurfaspor: 1-1

Afjet Afyonspor-Uşakspor: 2-1

Kocaelispor-Hacettepe: 4-1

Çorum-Zonguldak Kömürspor: 1-0

Manisa-Gümüşhanespor: 6-0

- Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-Pendikspor: 2-4

Eyüpspor-Tarsus İdman Yurdu: 4-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırklarelispor: 0-1

GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-2

Etimesgut Belediyespor-Pazarspor: 5-1

Turgutluspor-Sakaryaspor: 0-3

Kardemir Karabükspor-Karacabey Belediyespor: 1-2

Serik Belediyespor-Bodrumspor: 0-0

Bayburt Özel İdare-Kırşehir Belediyespor: 2-3

Tetiş Yapı Elazığspor-Mamak: 7-1

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa sahasında Gümüşhanespor'u 6-0 yenerken, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup etti.



Misli.com 2. Lig gruplarında 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



- Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y P

1.MANİSA 35 24 11 0 84 22 83

2.HEKİMOĞLU TRABZON 34 19 11 4 76 33 68

3.KOCAELİSPOR 34 18 8 8 51 30 62

4.ANKARA DEMİRSPOR 34 17 11 6 53 33 62

5.SARIYER 34 16 11 7 51 33 59

6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 34 15 11 8 46 31 56

7.UŞAKSPOR 34 15 9 10 53 39 54

8.AFJET AFYONSPOR 34 14 12 8 51 44 54

9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 35 16 6 13 48 45 54

10.ÇORUM 34 15 8 11 61 36 53

11.KAHRAMANMARAŞSPOR 34 8 10 16 39 58 34

12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 34 7 12 15 29 45 33

13.NİĞDE ANADOLU 34 7 11 16 32 52 32

14.ŞANLIURFASPOR 34 9 8 17 39 68 32

15.İNEGÖLSPOR 34 6 13 15 36 50 31

16.ERGENE VELİMEŞESPOR 34 6 12 16 40 66 30

17.GÜMÜŞHANESPOR 34 8 6 20 35 74 27

18.SANCAKTEPE 34 7 5 22 33 71 26

19.HACETTEPE 34 6 7 21 26 53 25



Not: Grupta Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir.



- Kırmızı Grup

TAKIM O G B M A Y P

1.EYÜPSPOR 36 27 7 2 79 23 88

2.SAKARYASPOR 36 19 12 5 66 33 69

3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 36 20 8 8 53 29 68

4.KIRKLARELİSPOR 36 18 12 6 57 30 66

5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 36 20 6 10 56 32 66

6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 36 18 7 11 60 30 61

7.BODRUMSPOR 36 17 8 11 75 48 59

8.KARACABEY BELEDİYESPOR 36 14 10 12 50 40 52

9.TURGUTLUSPOR 36 16 4 16 44 56 52

10.PENDİKSPOR 36 15 5 16 62 49 50

11.SERİK BELEDİYESPOR 36 12 14 10 47 46 50

12.TARSUS İDMAN YURDU 36 13 10 13 54 51 49

13.PAZARSPOR 36 14 5 17 57 61 47

14.BAYBURT ÖZEL İDARE 36 13 5 18 47 58 44

15.SİVAS BELEDİYESPOR 36 9 13 14 53 51 40

16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 36 10 9 17 43 46 39

17.GMG KASTAMONUSPOR 36 8 12 16 30 51 36

18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 36 10 5 21 54 81 32

19.MAMAK 36 6 6 24 31 115 24

20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 36 1 2 33 14 102 2



Not: Grupta Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir.