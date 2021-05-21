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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2021 - 00:09 | Son Güncelleme:

Şampiyon Beşiktaş'ta Sörloth gelişmesi! Teklif yapılacak...

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Şampiyon Beşiktaş'ta Sörloth gelişmesi! Teklif yapılacak...

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan şampiyon Beşiktaş'ta bilindik bir isim gündeme geldi. Almanya'da hayal kırıklığı yaşayan Alexander Sörloth'u gündemine alan Beşiktaş, RB Leipzig ile temasa geçecek.

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başlarken, gündeme tanıdık bir isim geldi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u kiralamak için Alman ekibi RB Leipzig ile görüşmelere başlayacak.

Forvet konusunda yeni sezonda daha sağlam adımlar atmak isteyen siyah-beyazlıların, Sörloth için yapılacak görüşmeden sonra diğer alternatiflere yöneleceği aktarıldı.

Trabzonspor'da üst düzey bir performans gösterip Leipzig'in yolunu tutan Norveçli golcü, Alman ekibinde beklentileri karşılayamadı ve 36 maçta sadece 6 gol kaydedebildi.

ÇEBİ'DEN FORVET SİNYALİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi forvet transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "En az Aboubakar kadar biri lazım, bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, bu yüzden forvet konusunda bu sene farklı bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

AVCI'DAN SORLOTH'A: GELSİN, OYNASIN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçtiğimiz günlerde Sörloth konusunda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Avcı, "Sörloth’u istemez miyim? Devre arasında Başkan ile sohbet ederken söylemiştim; ‘Gelsin oynasın, takımına yardımcı olsun’ diye. Buraya büyük katkı sağlamış. Keşke olsa. Herkes tarafından seviliyor. O sürece bakacağız. Yabancı olarak net bir santrforla ilgili tercihim var." şeklinde konuşmuştu.

Şampiyon Beşiktaşta Sörloth gelişmesi Teklif yapılacak...

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