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GeriFutbol Şampiyon Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın büyük mutluluğu: Altyapı hocalarıma selam gönderiyorum
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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2021 - 22:45 | Son Güncelleme:

Şampiyon Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın büyük mutluluğu: Altyapı hocalarıma selam gönderiyorum

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Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta genç yıldız Rıdvan Yılmaz maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen başarılı sol bek Rıdvan Yılmaz, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Yılmaz, "Çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. İlk senemde şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. Beni bugünlere getiren herkese teşekkür ediyorum. Altyapı hocalarıma selam gönderiyorum, hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Şampiyon Beşiktaşta Rıdvan Yılmazın büyük mutluluğu: Altyapı hocalarıma selam gönderiyorum

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