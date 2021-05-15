Şampiyon Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın büyük mutluluğu: Altyapı hocalarıma selam gönderiyorum

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen başarılı sol bek Rıdvan Yılmaz, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Yılmaz, "Çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. İlk senemde şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. Beni bugünlere getiren herkese teşekkür ediyorum. Altyapı hocalarıma selam gönderiyorum, hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...