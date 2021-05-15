Şampiyon Beşiktaş'ta futbolculardan Sergen Yalçın'a sürpriz! Basın toplantısını bastılar

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak hem teknik direktör hem de futbolcu olarak Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ilk yerli isim olan Sergen Yalçın, Göztepe maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Tarif etmek mümkün değil. Bence Türk futbol tarihinin en zor sezonuyd8u. Pandemi var, taraftar yok. Çok stres yaşadık. Sezon sonunda o kadar bunaldık ki. Bugün otelde otururken dakikalar geçmiyordu. Bir an evvel bitsin istiyorduk. Çok sıkıldık gerçekten.

Çok mutluyuz, tüm taraftarımıza armağan olsun bu şampiyonluk. Böyle bir sezonda şampiyonluğu onlarla kutlayamamak üzücü.

"OYUNCULAR ÇOK BÜYÜK KARAKTER KOYDU"

Oyuncularım inanılmaz karakter koydular ortaya. Milli maç arasından sonra sürekli 6-7 sakatla geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Çok büyük karakter ortaya koydular. Zor bir maç, böyle şampiyonluk maçları zor olur.

Ben de ekibimle birlikte ilk kez şampiyon olduk. Onları görmüyorsunuz ama hepsine teşekkür ediyorum. Her zaman arkamı kollayan Murat Şahin'e teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir duruş sergilediler. Böyle bir sezonda şampiyonluk yaşamak inanılmaz. Allah'tan ne istersin deseler bunu isterdim.

"BİZ ASLA VAZGEÇMEDİK"

Üç günde bir maç oynamaya alıştık. Çok zor bir sezondu ama vazgeçmedik. Biz asla vazgeçmedik. Ne mücadeleden ne savaştan vazgeçmeyiz. Bugün de bunu gösterdik. Şampiyonluk bütün camiamıza armağan olsun.

OYUNCULAR BASIN TOPLANTISINI BASTI

Yayıncı kuruluşa verdiği röportajın ardından maç sonu basın toplantısına katılan Sergen Yalçın'a futbolcuları sürpriz yaptı.

Sergen Yalçın gazetecilerin sorularını yanıtlarken bir anda basın toplantısı odasını basan siyah-beyazlı futbolcular, kutlamaya burada devam etti.

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