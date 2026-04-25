×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Şampiyon Bayern Münih, 3-0'dan 10 dakikada döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Almanya Bundesliga#Bayern Münih#Mainz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 18:48

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında şampiyon Bayern Münih, 3-0 geriye düşmesine rağmen Mainz'ı deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Haberin Devamı

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında şampiyon Bayern Münih, Mainz ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

MEWA Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan Bavyera ekibi, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Kohr, 29. dakikada Nebel ve 45+2. dakikada Becker'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda muhteşem geri dönüşe imza atan Bayern Münih'te 53. dakikada Jackson, 73. dakikada Olise, 81. dakikada Musiala ve 83. dakikada Harry Kane sahne aldı. 

Bu galibiyetle ligde 113 gole ulaşan Bayern Münih, puanını 82 yaptı. Mainz ise 34 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Heidenheim'ı ağırlayacak. Mainz ise St.Pauli'nin konuğu olacak.

 

