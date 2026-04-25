Şampiyon Bayern Münih, 3-0'dan 10 dakikada döndü!

Haberin Devamı

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında şampiyon Bayern Münih, Mainz ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

MEWA Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan Bavyera ekibi, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Kohr, 29. dakikada Nebel ve 45+2. dakikada Becker'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda muhteşem geri dönüşe imza atan Bayern Münih'te 53. dakikada Jackson, 73. dakikada Olise, 81. dakikada Musiala ve 83. dakikada Harry Kane sahne aldı.

Bu galibiyetle ligde 113 gole ulaşan Bayern Münih, puanını 82 yaptı. Mainz ise 34 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Heidenheim'ı ağırlayacak. Mainz ise St.Pauli'nin konuğu olacak.