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Futbol
Haber Giriş: 27.07.2020 - 10:02,Son Güncelleme:

Şampiyon Başakşehir'in bayrağı köprüye ne zaman asılacak?

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Şampiyon Başakşehir'in bayrağı köprüye ne zaman asılacak?
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Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağının köprüye asılma geleneği Medipol Başakşehir ile devam edecek...

Şampiyon takımın bayrağı, bu sene de 15 Temuz Şehitler Köprüsü'ne asılacak. Süper Lig'de gelenek haline gelen uygulamada Başakşehir bayrağı da köprüdeki yerini alacak.

Başakşehir'in bayrağı, bugün 15:00'te 15 Temuz Şehitler Köprüsü'ne asılacak.

Daha önce Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor'un bayrakları köprüdeki yerini almıştı. Geçen sene de basketbol liginde şampiyon olan Anadolu Efes'in bayrağı köprüye asılmıştı.

Şampiyon Başakşehirin bayrağı köprüye ne zaman asılacak

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