Şampiyon Başakşehir, sezonu Kasımpaşa'da noktalıyor! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

KASIMPAŞA

- Fuat Çapa takımın başına geçtikten sonra ilk 2 maçını kaybeden ancak sonrasında hem koronavirüs salgını arası öncesinde ve devamında oynadığı 11 maçta 24 puan toplayarak şaha kalkan Kasımpaşa, şampiyon Başakşehir'i yenerse ligi 10. sırada bitirecek.

- Savunma kurgusundan Zvonimir Sarlija ve Mickael Tirpan, hücumdan Dieumerci Ndongala sakat.

- Son 2 maçta sonradan oyuna giren Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'ya veda maçına çıkıyor. Sağ bek Florent Hadergjonaj ile stoper Yassine Meriah'ın da kiralık sözleşmeleri sona eriyor.

BAŞAKŞEHİR

- 2019-20 sezonunun şampiyonu Başakşehir'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

- Son antrenmanını 2 gün önce yapan, devamında şampiyonluk yemeği gerçekleştiren takımın sahaya hangi 11'le çıkacağını kestirmek güç. TD Okan Buruk'un rotasyon yapması şaşırtmaz.

- 33 lig maçın tamamında forma giyen Mert Günok, eldivenleri Volkan Babacan'a teslim edebilir.

- Berkay Özcan, Fredrik Gulbrandsen, Aziz Behich, Gökhan İnler, Uğur Uçar ve Robinho gibi isimler ilk 11'de başlayabilir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kasımpaşa iç sahada oynadığı son 4 lig maçında gol yemedi, bu 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Başakşehir deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'inde en az 2 gol atmayı başardı.

- İki takım arasında Kasımpaşa ev sahipliğinde oynanan son 3 maç "2.5 ÜST" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Kasımpaşa Kazanır" oldu!

%27'lik kesim zafer sarhoşu Başakşehir karşısında Fuat Çapa ile flaş işlere imza atan ev sahibine güveniyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Başakşehir'in şampiyonluğa uzanan yolculuğu...