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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 22:38 | Son Güncelleme:

Şampiyon Başakşehir sahaya indi

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Şampiyon Başakşehir sahaya indi
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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Turuncu-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Şampiyon Başakşehir sahaya indi

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