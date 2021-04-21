Şampiyon at Turbo yaşamını yitirdi

Yarış hayatında Düzarat Ekürisi tarafından yetiştirilen ve koşulan, Anadolu Tarım İşletmeleri’nin sahibi olduğu 2005 doğumlu Turbo (Rikardo – Gülbanaz / Özüşan) sayısız başarılara imza attığı kariyerine, 2008 yılında Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda başladı.

Kariyerinde 7 (G1) koşu galibiyeti

2008 yılında G1 Çanakkale Zaferi ve G1 Hatay, 2009 yılında G1 Türkiye Büyük Millet Meclisi, G1 İstiklal Savaşı, G1 Niğbolu ve G1 Malazgirt, 2010 yılında ise bir kez daha G1 TBMM Koşusu’ndan galibiyetle ayrılan Turbo, dönemin birbirinden başarılı Arap atlarıyla birlikte mücadele etti. 2009 yılı G1 Uluslararası Malazgirt Koşusu’nda Turbo, 2 kez dünyanın en önemli Arap atı yarışlarından G1 Arabian World Cup’ı kazanma başarısı gösteren General ve No Risk Al Maury gibi atları geride bırakarak galibiyete ulaştı.

Yarış hayatı boyunca 31 kez start alan şampiyon Turbo, 7 Grup 1, 7 Grup 2, 7 de Grup 3 olmak üzere toplam 21 Grup koşudan galibiyetle ayrıldı.

Aygırlık kariyeri

2011 yılında haraya alınan Turbo’nun bugüne kadar koşan 360 yavrusunun 255’i yarış kazanırken, temsilcileri 8440 koşuda 1128 galibiyet elde etti. Arap aygırları arasında yavruları en çok ikramiye kazanan ikinci isim olan Turbo’nun en başarılı temsilcileri arasında G1 koşu galipleri Diliran, Düşlem, Gürsu, Falez ve Madrabaz ile Grup koşu galipleri Kardeşcan, Mega Star, Kadhan, Demirturbo, Oğlum Serkan, Varlıklı, Budakhan, Eymenege, Adını Sen Koy ve Gümüşkesen gibi isimler bulunmakta.

Pistlerde ve harada başarıdan başarıya koşan şampiyon safkan 16 yaşında aramızdan ayrıldı.