Şampiyon Arda Turan konuştu: Mütevazı olmayacağım, çok iyi temsil ettik!

Ukrayna devi Shakhtar Donesk ile şampiyonluğa ulaşan Arda Turan, turuncu-siyah siyahlıların resmi yayın organının sorularını yanıtladı.

Arda Turan’ın açıklamaları şu şekilde oldu:

– Arda, bu senin ilk şampiyonluk unvanın. Bu sezon nasıl geçti, duyguların nedir?

Öncelikle bugün Anneler Günü olduğunu söylemek istiyorum ve bu ülkede, çocuklarını sonsuz sevgiyle seven birçok anne olduğuna eminim. Ben de bir oğulum, bir eşim, çocuklarımız var, bu yüzden bu vesileyle tüm anneleri bu harika bayramda tebrik etmek istiyorum. Size huzur, mutluluk, sevgi ve sağlık diliyorum.

Ayrıca buraya ilk geldiğimde, kulüpteki ilk günlerimde, rakiplerimizin taktiksel dayanıklılığının ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar üst düzeyde olduklarını zaten biliyordum. Bu Dinamo Kiev, Polissya, Metalist 1925, LNZ için geçerli. Hepsi bu sezon oynadığımız mücadelelerde işimizi zorlaştırdı. Bu fırsatı değerlendirerek, gün geçtikçe, maç maç daha iyi olmamıza yardımcı oldukları, sahada heyecan yarattıkları ve Ukrayna ligimizin temposunu korudukları için onlara teşekkür etmek istiyorum.

Ve bugüne gelince, sadece son derece mutlu olduğumu söyleyebilirim! Buraya geldiğim ilk günden itibaren herkes beni çok iyi karşıladı: oyuncularım, personelimiz ve antrenörlerim kendimi evimde hissetmeme yardımcı oldular. Bu zafer onlar için. Bu sezon sahada gösterdiğimiz tüm çabayı onlara ve taraftarlarımıza ithaf etmek istiyorum. Ayrıca, kendimizi aşmak ve bir sonraki Avrupa Kupası’nda Ukrayna'yı daha iyi temsil etmek için her türlü çabayı göstereceğimize söz vermek istiyorum.

Kulüp yöneticileriyle ilk görüşmenizi hatırlarsanız, size verdikleri temel görevler nelerdi? Ve bu sezon boyunca işinizin en zor kısmı neydi?

– Her şeyden önce, şampiyonluğu kazanmak inanılmaz bir duygu! Ve sorunuza cevap olarak, kulüp yönetiminin bana verdiği hedef buydu. Ama en önemli nokta, Shakhtar gibi oynayarak, Shakhtar'ın taraftarlarını tarihsel olarak alıştırdığı futbol tarzıyla kazanmamız gerektiğiydi. Bu, topa hakim olmak, proaktif olmak ve sürekli olarak rakip kalenin yakınında tehlike yaratmak anlamına geliyor. Ve bunu başardığımız için mutluyum. Aynı zamanda, genç oyuncuları çekmek, onların gelişimini ve yetiştirilmesini sağlamak da çok önemli bir hedef ve bence bunu da başardık. Mütevazı olamayacağım, bence bu sezon Avrupa sahnesinde Ukrayna'yı çok iyi temsil ettik. Ve bu sezonla gerçekten gurur duyabiliriz.

Bizi çevreleyen koşulları da dikkate almak önemlidir. Bence, hem ligde hem de Avrupa Kupası mücadelelerinde kampanyamızın karmaşıklığını anlatmaya kelimeler yetmez, çünkü sürekli olarak zorlu yol koşulları ile karşı karşıya kaldık. Oyuncularıma gelince, gerçekten de insanüstü olarak nitelendirilebilecek bir iş çıkardıklarını söylemek istiyorum. Çünkü tüm bu çabalar, yoğun takvime rağmen maçtan maça gösterdikleri tüm fiziksel hazırlık için onlara sonsuz saygı duyuyorum.

Gelecek sezon, Ukrayna'yı Avrupa Kupalarında kimin temsil edeceği önemli değil – Dynamo, Polissya, LNZ, Metalist 1925 – hepsi iki cephede de performans gösterebilmek için uygun koşulları hak ediyor. Birbirimize yardım etmeliyiz ve mümkünse, iki cephede performans gösterme durumlarında daha iyi manevra yapmamızı sağlayacak bazı takvim değişiklikleri yapmanın önemini iletmek istiyorum.

Ayrıca şunu da ekleyebilirim: Beni kabul ettikleri, her gün yanımda oldukları için Ukrayna halkına sonsuz minnettarım. Her defasında onların gülümsemelerini, kucaklaşmalarını, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen gösterdikleri samimiyeti gördüğümde, bunu kelimelerle ifade etmek gerçekten çok zor. Sonsuz minnettarım ve saygıyla eğiliyorum!