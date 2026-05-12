Şampiyon Arda Turan Hürriyet'e konuştu: Şimdi sıra Şampiyonlar Ligi'nde! İnsanüstü iş başardık

Arda Turan sezon başında imza attığı Shakhtar Donetsk’i ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa taşımayı başardı. 39 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Shakhtar bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik alırken sadece 1 kez mağlup oldu.

Ancak tüm bunları yaparken de kendi şehrinden, antrenman tesislerinden ve stadından uzak kaldı. Ukrayna’da süren savaş nedeniyle Donetsk’te maçlarını oynamayan Shakhtar idmanlarını Kiev’in yaklaşık 20 kilometre uzağında yapıyor, maçlarını ise tesislere 540 kilometre uzaklıktaki Lviv Arena’da oynuyor.

Müthiş bir mücadele verdiler

Öyle ki Shakhtar Donetsk iç saha maçlarını oynayabilmek için ülkede hava sahasının da kapalı olması nedeniyle sadece gidiş yönünde 540 kilometre mesafe kat etmek zorunda kalıyor. Bombalamalar, siren seslerinin yarattığı psikolojik etki de hesaba katıldığında takımın hem mental hem de fiziksel olarak ne kadar büyük bir mücadelenin ardından şampiyonluğa uzandığı açıkça ortaya çıkıyor.

İşte bu atmosferde takımını görevdeki ilk yılında zirveye çıkaran Arda Turan şampiyonluk sonrası duygularını Hürriyet’e şu sözlerle anlattı:

Zor şartlarda bizi desteklediler

"Şampiyon olmak harika bir duygu. Öncelikle buradan başlamak isterim. Bu şampiyonlukta emeği geçen tüm futbolcularıma, ailelerine, teknik ekibime, kulübün tüm profesyonellerine ve bu zor şartlar altında bizi gittiğimiz her yerde destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Shakhtar kültürüne ve ruhuna yakışan bir oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Shakhtar gibi oynayarak, topa sahip olarak, pas ve reaksiyona dayalı ve üçüncü bölgede tehlike yaratan bir anlayışı oturtmaya gayret ettik.”

Herkes için çok heyecanlıyım

Hem UEFA Konferans Ligi hem de ligde mücadele ederken genç oyuncuların gelişimini sağlamayı başardıklarının da altını çizen genç teknik adam “Tüm oyuncularımın gerçekten çok özel bir iş başardığını düşünüyorum. Alışılmadık şartlardaki seyahatlere ve fikstüre rağmen insanüstü bir iş başardılar. Şimdi önümüzde doğrudan katılacağımız bir Şampiyonlar Ligi var. Çok genç ve gelişen bir takımız. Seneye Şampiyonlar Ligi’nde yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Kulübüm, oyuncularım ve taraftarlarımız açısından çok heyecanlıyım” dedi.