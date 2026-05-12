×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Şampiyon Arda Turan Hürriyet'e konuştu: Şimdi sıra Şampiyonlar Ligi'nde! İnsanüstü iş başardık

Güncelleme Tarihi:

#Shakhtar Donetsk#Arda Turan#Ukrayna
Şampiyon Arda Turan Hürriyete konuştu: Şimdi sıra Şampiyonlar Liginde İnsanüstü iş başardık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 07:00

Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da şampiyon olmayı başaran Arda Turan, Hürriyet'e konuştu. Genç teknik adam, yeni sezon ile ilgili hedeflerini açıkladı.

Haberin Devamı

Arda Turan sezon başında imza attığı Shakhtar Donetsk’i ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa taşımayı başardı. 39 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Shakhtar bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik alırken sadece 1 kez mağlup oldu.

Şampiyon Arda Turan Hürriyete konuştu: Şimdi sıra Şampiyonlar Liginde İnsanüstü iş başardık

Ancak tüm bunları yaparken de kendi şehrinden, antrenman tesislerinden ve stadından uzak kaldı. Ukrayna’da süren savaş nedeniyle Donetsk’te maçlarını oynamayan Shakhtar idmanlarını Kiev’in yaklaşık 20 kilometre uzağında yapıyor, maçlarını ise tesislere 540 kilometre uzaklıktaki Lviv Arena’da oynuyor.

Şampiyon Arda Turan Hürriyete konuştu: Şimdi sıra Şampiyonlar Liginde İnsanüstü iş başardık

Haberin Devamı

Müthiş bir mücadele verdiler

Öyle ki Shakhtar Donetsk iç saha maçlarını oynayabilmek için ülkede hava sahasının da kapalı olması nedeniyle sadece gidiş yönünde 540 kilometre mesafe kat etmek zorunda kalıyor. Bombalamalar, siren seslerinin yarattığı psikolojik etki de hesaba katıldığında takımın hem mental hem de fiziksel olarak ne kadar büyük bir mücadelenin ardından şampiyonluğa uzandığı açıkça ortaya çıkıyor.

Şampiyon Arda Turan Hürriyete konuştu: Şimdi sıra Şampiyonlar Liginde İnsanüstü iş başardık

Şampiyon Arda Turan Hürriyete konuştu: Şimdi sıra Şampiyonlar Liginde İnsanüstü iş başardık

İşte bu atmosferde takımını görevdeki ilk yılında zirveye çıkaran Arda Turan şampiyonluk sonrası duygularını Hürriyet’e şu sözlerle anlattı:

Gözden Kaçmasın11 kiralık Kartalın 9una kapılar kapalı11 kiralık Kartal'ın 9'una kapılar kapalı!Haberi görüntüle

Zor şartlarda bizi desteklediler

"Şampiyon olmak harika bir duygu. Öncelikle buradan başlamak isterim. Bu şampiyonlukta emeği geçen tüm futbolcularıma, ailelerine, teknik ekibime, kulübün tüm profesyonellerine ve bu zor şartlar altında bizi gittiğimiz her yerde destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Haberin Devamı

Şampiyon Arda Turan Hürriyete konuştu: Şimdi sıra Şampiyonlar Liginde İnsanüstü iş başardık

Shakhtar kültürüne ve ruhuna yakışan bir oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Shakhtar gibi oynayarak, topa sahip olarak, pas ve reaksiyona dayalı ve üçüncü bölgede tehlike yaratan bir anlayışı oturtmaya gayret ettik.”

Herkes için çok heyecanlıyım

Hem UEFA Konferans Ligi hem de ligde mücadele ederken genç oyuncuların gelişimini sağlamayı başardıklarının da altını çizen genç teknik adam “Tüm oyuncularımın gerçekten çok özel bir iş başardığını düşünüyorum. Alışılmadık şartlardaki seyahatlere ve fikstüre rağmen insanüstü bir iş başardılar. Şimdi önümüzde doğrudan katılacağımız bir Şampiyonlar Ligi var. Çok genç ve gelişen bir takımız. Seneye Şampiyonlar Ligi’nde yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Kulübüm, oyuncularım ve taraftarlarımız açısından çok heyecanlıyım” dedi.

Gözden KaçmasınRekorlarla dipten zirveye: Dursun ÖzbekRekorlarla dipten zirveye: Dursun Özbek!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Shakhtar Donetsk#Arda Turan#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!