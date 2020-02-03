Sampdoria 2-4 Napoli(Eljif Elmas gol attı)

Serie A'da 22. haftada Sampdoria ile Napoli karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 3. dakikasında Milik ile öne geçen Napoli, 16. dakikada Eljif Elmas ile farkı 2'ye çıkardı. Sampdoria 26. dakikada Quagliarella skoru 2-1'e getirdi.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde sahneye Gabbiadini çıktı ve durumu 2-2 yaptı. Napoli 83. dakikada Diego Demme ile rahatladı. Son sözü 90. dakikada Mertens söyledi ve Napoli, Sampdoria'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Napoli'nin puanı 30 oldu. Sampdoria ise 20 puanda kaldı.