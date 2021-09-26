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Samir Nasri yeşil sahalardan emekliye ayrıldı

#Nasri#Antalyaspor#Fransız
Samir Nasri yeşil sahalardan emekliye ayrıldı

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da da forma giyen Fransız futbolcu Samir Nasri, emekliye ayrıldığını açıkladı.

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Fransız basınına konuşan 34 yaşındaki Nasri, özellikle doping cezası almasının ardından futbola odaklanmakta zorlandığını belirterek, "O dönem beni çok yaraladı ve futbolla ilişkimi değiştirdi. Bu nedenle bırakma kararı aldım. Asla doping yapmadım, haksızlığa uğradım. Sakatlığım için vitamin takviyesi almıştım ve bunun kurbanı oldum." ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerinde Olympique Marsilya, Manchester City, Arsenal ve Sevilla gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyen Nasri, 2017-18 yılları arasında ise Antalyaspor'da görev almıştı.

2018'de doping cezası alan Nasri, 12 ay sahalardan uzak kalmıştı. Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusu, son olarak West Ham United ve Anderlecht'te forma giymesinin ardından geçen yıldan bu yana boşta kalmıştı.

Fransa Milli Takımı'nda 41 maçta 5 gole imza atan Samir Nasri, kulüp kariyerinde ise 522 karşılaşmada 73 kez ağları sarstı.

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#Nasri#Antalyaspor#Fransız