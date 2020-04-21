Samir Nasri fena patladı! "Hepsi yalan..."

Kendisine ulaşılamadığı yönünde haberler çıkan Nasri, "Kulüple günlük olarak temas halindeyiz. Play-off'ların hala oynanıp oynanmadığını görmek için bekliyorum. Basında çıkan haberlerin hepsi yalan. Hiçbir şey olduğu yok. Her gün sağlık personeli ve Vincent Kompany ile konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Antalyaspor forması da giyen 32 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'nda adam kayırma olduğunu ve büyük haksızlıklar yaşandığını iddia etti.