Sami Uğurlu: 'Bizim adımıza sevindirici!'

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Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin alt tarafında herkesin birbirine yakın olduğunu belirtti.

Küme düşme potasında dahi olsa her takımın her takımı yenebildiğini ve puan alabildiğini anlatan Uğurlu, "Adana Demirspor, kendisini ispatlamaya çalışan, genç oyunculardan oluşan, dinamik bir takım. Maçın zor olacağını biliyorduk ama kolaylaştırmak da bizim elimizdeydi. Maça hızlı başlamak ve erken koparmak istemiştik. Ancak bunu yapamadık. Oyuna iyi başlayamadık. Tempoyu istediğimiz kadar yükseltemedik. İlk yarıyı da 2-0 geride bitirdik." diye konuştu.

İkinci yarıdaki değişikliklerle üç santrfor gibi oynamaya çalıştıklarını aktaran Uğurlu, riskleri almak zorunda olduklarını dile getirdi.

Bu durumda da savunmada riskler aldıklarını belirten Uğurlu, "Bire birde eksik kaldığımız anlar oldu ama çevirmek için bunu yapmak zorundaydık. Kenarları ikinci yarıda iyi kullandık. Tempoyu daha yukarılara çıkarabilecek oyuncuların oyuna girmesiyle bunu başardık. Maçı 2-0'dan 3-2'ye çevirdik." ifadelerini kullandı.

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Uğurlu, Adana Demirspor'un ligin son sırasında olmasına rağmen başarılı ve mücadeleci bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor, Antalyaspor'dan puan aldı. Kasımpaşa maçını da Beşiktaş maçını da biliyoruz. Birçok takımdan puan almayı başaran bir takım. Her maç zor ve bu maç da çok zor geçti. Bu kadar zorlanacağımızı tahmin etmemiştim."

Oyundan ders çıkarmaları gerektiğini belirten Uğurlu, temposuz oynadıklarında ve istedikleri ritmi yakalayamadıklarında sıradanlaştıklarını vurguladı.

Uğurlu, oyun formatında çok fazla tempo ve çok fazla koşmaya ihtiyaçlarının olduğunu kaydederek, "Bunu yakalayamadığımızda istediğimiz oyunu ortaya çıkartamıyoruz. İkinci yarıdaki istek ve tempo ile pozisyonlara girdik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar da oldu. Ancak 2-0'dan maçı çevirip üç puan almak bizim adımıza sevindirici. Adana Demirspor'u da verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.