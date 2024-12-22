Sami Uğurlu, Beşiktaş’a yenilmiyor

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Alanya Teknik Direktörü Sami Uğurlu Beşiktaş’a 5. kez rakip olurken hiç yenilgi yaşamadı. Kasımpaşa ile 4’te 4 galibiyet alan Uğurlu, Alanya ile de beraberlik elde etti.

Yılmaz Vural’dan (6 maç) sonra siyah beyazlı takıma karşı ilk 5 maçını kaybetmeyen ilk yerli teknik adam olan Uğurlu maçtan sonra da şunları söyledi: “Galip gelmek isterdik. Mücadele olarak istediğimizi aldığımızı söyleyebilirim. Git gelli bir maç oldu. Golden sonra talihsiz bir gol yedik. Oyunu tutabilsek farklı bir skor çıkartabilirdik buradan.”