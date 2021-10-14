Samet Aybaba'nın adını taşıyan spor lisesi eğitime açıldı

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Okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada liseye Samet Aybaba’nın adının verilmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Okulda Samet Aybaba gibi başarılı sporcuların yetiştirileceğine inandığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Spor lisesini Türkiye'nin ve Osmaniye'nin gururu Samet Aybaba'nın ismiyle açıyoruz. Göreve başladığımda en çok dile gelen hususlardan birisi bir spor lisesinin açılmasıydı. Hamdolsun bugün hep birlikte spor lisemizi açıyoruz. Okulumuza Türkiye'mizin ve Osmaniye'mizin de çok kıymetli bir değeri olan Samet Aybaba'nın adının verilmesi gurur vericidir. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, Samet Aybaba'nın hem okulda adını yaşatacak hem de onun kişiliğini ve spordaki başarısını örnek alacaklardır. Lisemizde çok başarılı sporcular yetiştireceğimize inanıyorum."

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Samet Aybaba da ismi verilen lisenin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Gençlerin iyi bir spor eğitimiyle herkesle yarışır düzeye geleceğini anlatan Aybaba, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı yetiştirmek zorundayız. Bu duyguları yaşamak ve yaşattırmak zorundayız. Kimse bu memleketin gençlerini yetersiz olarak küçümsemesin. İyi bir spor eğitimi verip, iyi bir altyapı hazırladığımızda bizim evlatlarımız herkesle yarışır düzeyde olacaktır. Çünkü onlarda olan gücün ve potansiyelin fazlasıyla olduğuna inanıyorum. Eğitimden kasıt, ettiğim sadece fiziksel bir eğitim değil. Bizler Atatürk'ün işaret ettiği zeki ve ahlaklı sporcular yetiştirmeliyiz. Bireyler iyi bir karaktere ve iyi bir ahlaka sahip olmak zorundadır. Çünkü bu değerler onları taçlandırır. Gençlerimize evlatlarımıza şunu söylemek istiyorum ki, vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, devletinize bağlı olun. Koşullar ne olursa olsun devletinizin yanında olun."

Törende halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından Samet Aybaba Spor Lisesi'nin açılışını Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile teknik direktör Samet Aybaba birlikte yaptı.