Samet Aybaba'dan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e ziyaret

Teknik Direktör Samet Aybaba, 2’nci Başkan Remzi Kar ve Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Özünal ile makamında bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ziyaret için teşekkür etti. Başkan Kocaispir, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz devam edecek. Hocamız Samet Aybabaya, Remzi Kara ve Tarık Özünala ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ediyor, Süper Lig yolunda çıkacakları son karşılaşmada başarılar diliyorum" dedi.



Yüreğir Belediyesi'nin spor faaliyetlerini ilgiyle takip ettiğini ifade eden Teknik Direktör Samet Aybaba ise desteklerinden dolayı Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.

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