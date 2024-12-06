Samet Aybaba'dan Kaan Şakul'a sert yanıt!

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Beşiktaş'ta görevden ayrılan Samet Aybaba, yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Samet Aybaba'nın açıklaması şu şekilde;

"Haysiyetli insan, bir süre oturur, düşünür. Kombinesini almış da, kapalıya dönecekmiş. Hala şov, reklam peşinde. Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan. Birisi de doğru değil, yarım. Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi.

'AMACI BEN PARACI GÖSTERMEK'

Yok hoca görmüş de, rahatsız olmuş da. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek. Bu kadar yalana cevap yetiştirmek, mümkün değil. Belge diye kime yazdığı ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili Whatsapp resmi...

Arkasından sosyal medya trolleri 'oooo Kaan bey belgeler ile konuştu' Düzen bu. Artık mümkün olduğunca bu seviyeye inerek cevap vermeyeceğim.

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'YALAN AĞZINA YUVA YAPMIŞ'

Ben söyleyeceklerimi söyledim, bir kelimesinden tereddütüm yok, hepsinin sonuna kadar arkasındayım.

Gerekli BJK kurulları ile de bildiklerimi belgeleri ile paylaşıyorum.

Anadolu'da güzel bir söz var.

Yalan, bunların ağzında yuva yapmış...'

KAAN ŞAKUL NE DEMİŞTİ?

İyi insandır fakat dediğini yaparsan. Sıkıntılarımız nisan ayında başladı. A takımdaki bir oyuncunun (Tayyip Talha) maaşında büyük bir artış istedi. Ben bu anlamda olumsuzum’ dedim. Mesajıma dönmedi. Ertesi sabah oyuncuya imza attırdı.

Aybaba’ya hocanın 2 katı prim yazılmış. Hoca bu konuda rahatsızlığını belirtti. Bir şekilde primleri aynı düzeye indirdik. Orada tekere çomağı soktuk. Aybaba dünya kadar insana genel menajerlik yetkisi vermiş, hepsini iptal ettik.

Futbolcuya direkt ulaşma şansı varken Aybaba araya aracı sokmuş. Aybaba, başkana 2024- 25 sezonu için transfer raporu vermiş. Başkan ‘İnsanlar klasör klasörde sunum yapıyor, bize A4 kağıdında geliyor. Hiçbir analiz yok, pahalı oyuncular’ dedi. Bence orada başkanda bu işin böyle olamayacağı fikri oluştu. Biz, Gedson ve Zaynutdinov için 27.5 milyon Euro’ya Zenit ile anlaştık. Türkiye’de bir haber çıktı 'Gedson’un bonservisinin yüzde 50’si Benfica’da, Beşiktaş, Gedson'un bonservisini düşük gösterip parayı alacak' diye. Adam ciddiye aldı, 2 gün kala transfer yattı.

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