Samet Aybaba'dan ayrılık sonrası çok konuşulacak açıklamalar: Kimseye hakkımı helal etmiyorum

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Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevinden alınan Samet Aybaba, basın toplantısında konuştu.

İşte Samet Aybaba'nın sözleri;

Hasan Arat ile nasıl tanıştık? Hakkımda yanlış şeyler konuşulunca Divan'da konuşma yapmıştım ve indiğimde Hasan Arat 'Tebrik ederim, çok güzel konuştun. Benim önümü açtın' demişti Ondan sonra rahmetli Seba başkanımızın tedavi sürecinde görüştük. Daha sonra inanılmaz keyifli bir seçim süreci, bize kıymet verilen sözler, futbolu futboldan gelenler yönetecek söylemleri... Ümraniye'ye gittim, ölü toprağı atılmış gibi bir takım, bir sürü raporlar hazırladım. Öte yandan başkanımızın seçim sürecinde verdiği transfer sözleri, dünyaca ünlü kulüplerle yapılan anlaşmalar gündeme geldi. Çıktım açıklama yaptım, kulübü savundum. Biraz da sert konuştum.

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İKİ TRANSFERE 24 MİLYON EURO! ŞOK OLDUM

Transfer dönemi başladı, Onur ve Tayfur vardı takımda. 'Seyircinin önünde oynamak istemiyorum' söylemleri vardı. Atal ile görüşme yaptık, 1 milyon euro civarında konuşulurken menajeri bir anda 2.5 milyon isteyince vazgeçtik, Svensson'u istedik. Devre arasında Al-Musrati, Renato Sanches ve William Carvalho'nun isimleri bize geldi. Başkan 'bunlardan birini alalım' dedi. Sanches ve Carvalho'nun görüntülerini başkana gösterdim, gülümsedi. Aralarında alınacak tek isim Al-Musrati'ydi. Muçi ile ilgili de raporumuz var. Büyük ligde oynamamış, büyük bonservis ödenmemeli şeklinde. Aynı rapor Al-Musrati için de geçerli. Sonra bir baktık iki oyuncuya 24 milyon euro verilmiş. Matic'i getirelim, az para verelim diye düşünürken verilen para bizi şok etti. Santos bana gelip 'Al-Musrati'yi beğeniyorum ama bu parayı nasıl verdiniz?' dedi. Joe Worrall konusu var, bize önerildi. Olumsuz rapor verdik.

'SANA DA KOMİSYON VERELİM' DEDİ

Transfer komitesi gibi bir şey oluşturulmuş. Kaan Şakul '37 milyon euro satış bekliyorum, yoksa kimseyi alamayız' dedi. 'Futbolda böyle bir şey olmaz' dedim. 'Hocam Oraya Rafa Silva yazıyorsunuz, 40-45 milyon euro'luk oyuncu' dedi. 'Futbolu bilmediğiniz için bu fırsatın önümüze çıkacağını görmüyorsunuz' dedim. Immobile ve Paulista için de olumlu rapor verdik. Friedel diye bir arkadaşımız göreve geldi. 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karışmayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler ödendi. Kaan Şakul ve başkandan aldığı cesaretle kendini oranın imparatoru sanmaya başladı. Başkana gittim, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu ne demek dedim ya. Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak. Bu olayların hepsinin şahidi var.

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Feda döneminde avukatım 'Ver bana yetkiyi sana 2.5 milyon dolar alacağım' dedi. 'Beşiktaş'tan para yemek kadar şerefsizlik olur mu!' dedim. Aynı duyguları yaşamadığımızı 'Sana da komisyon vereyim' dendiğinde anladım zaten.

TRANSFERLERE KARŞI ÇIKTIK

Joao Mario, Ndour, Emirhan, Can Keleş, Uduokhai... Hepsine karşı çıktık. Ndour, Beşiktaş genç oyuncu kiralamaz. Bir de en kalabalık yere aldık oyuncuyu. Joao Mario kenar oyuncusu değil, ağır. Merkez orta saha olarak da aşağı gitmiş, kanada ihtiyacımız var diye rapor verdik. Bir menajer bize Uduokhai'yi önerdi, izledik ama listemize almadık. 3 milyona alabiliriz dedi bize menajerler, daha pahalıya geldi. Colley en düşük maliyetli oyuncularımızdan biriydi, giderken üstüne para verdik. Takımdan giden oyuncuların hepsine para verdik. Can Keleş ile ilgili raporumuzu sunduk, daha net oyuncu lazım dedik ama o da alındı. Emirhan ile ilgili fikirlerimizi sunduk. Transferlerin tamamına olumsuz rapor verdik. Bu transferlerden sonra biz tamamen koptuk ve iletişimi kestiler bizimle. Sonraki süreci Kaan Şakul, Friedel ve başkan götürdü. 'Futboldan gelen insanlar varken neden Kaan Şakul ile yürüyorsunuz?' dedim. Başkan 'Böyle uygun gördük' dedi.

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HEMEN İSTİFA ETMELİ

Başkanımızla son konuşmamızda istifa etmesi gerektiğini söyleyecektim. Kaan Şakul var şu an orada, derhal istifaya davet ediyorum. Biz her şeyi biliyoruz. O arkadaş da istifa etmeli Beşiktaş'ın menfaatleri için. Kimse bize gelip de; 47 sene önce bu kapıdan giren birine, Beşiktaşlılıktan, forma aşkından, yok 'Biz Kartal'ız' falan arkadaşlar yani... Altyapıda çok yetenekli oyuncularımız var, biz bu kadrolarla başlarsak çok iyi şeyler olabilir 'Feda' döneminde olduğu gibi. 4-6 tane oyuncu alalım. Büyük transfer yapmayalım dedim. Ayrılmadan önce 10 oyuncunun ismini belirledik, profesyonel yapmak için. Oraya Şenol'u getirdim, teklif gelince Veli'yi getirdim. Veli gelince bile bizi eleştirdiler, başarısı ortada. A takıma yükselecek belki. Serdar'ın kupada çok büyük emeği var.

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KİMSEYE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Öyle bir dünya yok. Samet Aybaba'ya böyle olmaz arkadaşlar. WhatsApp'tan geldi mesaj bana. Nevzat Demir'de 10 gün nöbet tut deseler tutarım ben. Bunlar kiminle muhattap olduğunun, kimi karşılarına aldıklarının farkında değiller.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Sergen Yalçın'ı ben istedim. Telefonla konuştuk, görüşecektik. Başkan bana 'Gittiğinde bir şey konuşma' dedi. Ben ona takımdan bahsedecektim, biraz da ağlayacaktım kulüp tarafında olduğum için ekonomiden yakınarak. Sonra o da koşarak gelecekti.

RIZA ÇALIMBAY SÜRECİ

Rıza süreci var, Rıza benim kardeşim. Birlikte 10 sene oynadık. Geldiğimizde kulüpteydi. Oyun kötüydü, söylemler kötüydü. Başkanımız Kasımpaşa maçı sonrası, 'Ya böyle olur mu göndermiyor musun Rıza'yı?' dedi. Sonra Rıza'nın bazı tatsız söylemleri oldu, başkan 'Artık konuşmaya gerek yok görevden alın' dedi. Başkana 'Ben bunu gidip söyleyemem, Feyyaz da söyleyemez' dedim.

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BAŞKANLIĞA ADAY OLUR MU?

Başkanlığa aday olur muyuz? Zor, güzel bir duygu da zor. Beşiktaş'ta her görevi kabul ederiz ama şu an olmaz. Beşiktaş'ta bu süreci yaratan insanlar hala görevde. Biz Beşiktaş'a katkıda bulunacağını düşündüğümüz her adaya destek veririz. İlerde koşullar değişirse duruma bakarız.

SÜLEYMAN SEBA'YI KULLANDIRMAYIN

Artık Süleyman Seba'yı kullandırmayın. Hayatımız birlikte geçti, tek kelime etmiyoruz. Önünden geçenler sürekli onu konuşuyor. Aramızda geçenleri anlatsam... Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Birisi Süleyman ağabey ile başlıyorsa, kulübe sokmayın. Bunu seçim malzemesi olarak kullanmayın. Bazı şeyleri değiştirmemiz lazım.

TRANSFERLERİ KAAN ŞAKUL YAPTI

Bütün transferleri Kaan Şakul yaptı. Gerekirse çıkarır konuşuruz. Kimse tweetle çıkmasın karşımıza, meydan dışarda, er meydanı kurarız.

TEKNİK DİRKETÖRLÜK TEKLİFİNİ KABUL EDER Mİ?

Konuşuruz arkadaşlar ama bir şartım olur. Sezon sonuna kadar 1 kuruş almam, mukavele de yapmam. Hüseyin Bey, kulübümüzün yaptığı son 3 transferin mimarı o. Rafa ve Paulista bizim listemizdeydi. Immobile'yi de sorduğunda 'Bir marka, alalım' dedim. Futbolun içinden gelen ekibin bugüne kadar süreci baştan sona yönetmesi gerekirdi.