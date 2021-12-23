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Samet Aybaba ve Ümit Karan Ankara’da genç futbolcularla buluştu

#Samet Aybaba#Ümit Karan#Futbol
Samet Aybaba ve Ümit Karan Ankara’da genç futbolcularla buluştu

Samet Aybaba ve Ümit Karan, ‘Yıldız Futbolcu Seminerleri’ kapsamında Ankara’da genç futbolcularla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

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30 yıldır futbol antrenörlüğü yapan Samet Aybaba ve 2011 yılında futbol kariyerini noktaladıktan sonra sportif direktör olarak görev yapan Ümit Karan, bir meşrubat markası ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) iş birliğiyle düzenlenen ‘Yıldız Futbolcu Seminerleri’ kapsamında, Eskişehir ve İzmir’deki seminerden sonra TSYD Ankara Şubesi’nde düzenlenen seminerle Gençlerbirliği, Ankaraspor ve Kavaklıdere Spor Kulübü’nden gelen genç futbolcularla bir araya geldi. Burada genç futbolcularla deneyimlerini paylaşan Aybaba ve Karan’ın yanı sıra seminerde bir de spor hekimi ve çevre yetkilisi bulundu.

“Yetenek sporcuyu şöhret yapar, karakter efsane yapar”

Genç futbolculara nasihatlerde bulunan Aybaba, gençlerin çok kıymetli olduğunu, ülkenin geleceği olacaklarını söyleyerek, “Bizim için en önemli şey evlatlarımız. Bir kere buradan başlayalım. Sizler çok kıymetlisiniz, bu ülkenin geleceğisiniz. Neleri taşımanız gerektiğini, vatan sevgisini, aile bağlarını, arkadaşlık bağlarını, takımdaşlık duygusunu, bütün bunları geliştirerek başlamanız lazım. Herkes futbol oynayabilir arkadaşlar. Biraz yeteneği vardır. Mesela ben Brezilya’ya çok giderdim, orada bütün futbol kulüplerinin kapısında şöyle bir şey yazar; yetenek sporcuyu şöhret yapar, karakter efsane yapar. Sakın unutmayın. Eğer efsane olmak istiyorsanız mutlaka karakterli olmanız lazım. İyi bir birey olmanız lazım” dedi.

Aybaba’dan sonra konuşan Karan ise, genç futbolculara çok çalışmaları ve hocalarına saygı duymaları gerektiğini belirtti. Seminere, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD Ankara Başkanı Ercan Ata ve birçok sporsever katıldı.

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#Samet Aybaba#Ümit Karan#Futbol

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