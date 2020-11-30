Samet Aybaba: "Oyuncularım coşkulu oynamaya çalıştılar"

Süper Lig'in 10. haftasında HES Kablo Kayserispor, Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Samet Aybaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aybaba, “Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Varyasyonları çalıştık. Çoğunu uygulamaya çalıştılar. Başarı ile uyguladığımız pozisyonlarımız var. Sonlandırmada sorun yaşarsanız bunlar eleştirilere açıktır. Oyuncularım coşkulu oynamaya çalıştılar. Bu tür maçlarda öne geçmelisiniz. Eğer bir öne geçseydik başka bir plan uygulayacaklardı. Biz de başka bir oyun oynayacaktık. Ama futbol bu. Daha iyi oynayıp daha etkili vuruşlarla sonuca ulaşarak maç kazanmaya çalışacağız” diye konuştu.

Atılay Canel: "Bir puanla yetinmek zorunda kaldık



Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise Kayseri deplasmanına gelirken puan ya da puanlar almayı amaçladıklarını tüm planlarını bunun üzerine kurduklarını kaydetti.

İlk yarıda etkisiz bir oyun sergilediklerini dile getiren Canel, "ilkyarıda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde zorlandık. İkinci yarı iş

tersine döndü. Buradan bir puanla değil galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama bir puanla yetinmek zorunda kaldık." diye konuştu.