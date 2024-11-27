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Samet Aybaba: Kararı Whatsapp'tan öğrendim! Konuşacağım...

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#Beşiktaş#Samet Aybaba#Hasan Arat
Samet Aybaba: Kararı Whatsapptan öğrendim Konuşacağım...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 13:16

Beşiktaş'ta gece yarısı açıklamayla görevine son verilen Samet Aybaba, kararı Whatsapp'tan öğrendiğini ve konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

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Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Gece yarısı sürpriz bir kararla Brad Friedel ile birlikte görevine son verilen Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, kararı Whatsapp'tan öğrendiğini açıkladı.

Kulüp tarafından alınan kararla ilgili A Spor'a konuşan Aybaba; "Görevden alındığımı atılan WhatsApp mesajı ile öğrendim. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı yapacağım. Hasan Arat ile son zamanlarda görüşemiyorduk. Görüşemememiz sebebiyle kendisine mektup yazmak zorunda kaldım." dedi.

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#Beşiktaş#Samet Aybaba#Hasan Arat

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