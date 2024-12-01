Samet Aybaba: Hasan Arat bana komisyon teklif etti

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Kendisinin olumsuz raporlarına rağmen birçok futbolcunun transfer edilerek Beşiktaş’ın büyük zarara sokulduğunu iddia eden Aybaba, başta Arat olmak üzere genel sekreter Kaan Şakul, yönetim kurulu eski danışmanı Brad Friedel ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’a ağır suçlamalarda bulundu.

"Friedel, Ümraniye'nin imparatoruymuş gibi davrandı"

Arat'ın Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu’nun satışından kendisine komisyon teklif ettiğini ileri süren Aybaba, “Brad Friedel sadece oyuncu satışı yapmak üzere getirilmişti. Sonrasında Friedel, hocanın ekibine yüksek maaşlarla yardımcı antrenörler getirdi, Ümraniye’ye geldi. Oranın imparatoruymuş gibi davrandı. Başkana, ‘Friedel’a yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz!’ dedim. Başkan, ‘Mustafa ve Semih’in satışından sana da verelim’ dedi. ‘Bunu teklif etmemiş olun’ dedim. Şahitlerim var” dedi.

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"Santos bana 'Al-Musrati'ye bu kadar parayı nasıl verdiniz?' dedi"

Göreve geldikten sonra geçen sezonun devre arası transferi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Aybaba, “Acil bir sağ bek alalım dedim. Svensson’un bonservisi elindeydi, onu aldık. Devre arasında Carvalho ve Renato Sanches’i almamız için baskı yaptılar. Al Musrati ve Muci’nin büyük maliyetlerle alınmasının uygun olmadığını söyledik. Bu oyunculara toplam 24 milyon Euro ödendi. Biz şoke olduk. Fernando Santos bana, ‘Musrati’yi istedim ama nasıl bu kadar parayı verdiniz?’ dedi” ifadelerini kullandı.

"Uduokhai, Can ve Emirhan’a karşı çıkınca bizimle iletişimi kestiler"

Bu sezon Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile dışındaki oyuncuların transferine karşı çıktığını anlatan Aybaba, şöyle devam etti: “Kaan Şakul, ‘37 milyon Euro’luk satış bekliyorum, yoksa oyuncu alamayız’ dedi. Ndour için ‘Beşiktaş genç ve kiralık oyuncu almaz’ dedik. ‘Joao Mario, kenar oyuncusu değil, ağır’ dedik. Uduokhai, Can Keleş ve Emirhan için de olumsuz rapor verdik. Bu transferlerle bizden koptular ve iletişimi kesitler. Tüm süreci Hasan Arat, Kaan Şakul, Brad Friedel ve Giovanni van Bronckhorst yürüttü.”

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"JOE WORRALL'A ELEKTRONİK İMZAMLA TEKLİF YAPILMIŞ"

Geçen sezonun devre arasında kiralanan Joe Worrall’ın transferi hakkında şok bir iddiada bulunan Samet Aybaba, şunları söyledi: “Bu oyuncu için ‘Beşiktaş’a katkısı olamaz’ diye rapor verdik. Daha sonra yardımcım

beni aradı. Ona bu oyuncuyu teklif eden menajer gece arayıp ‘Siz nasıl insanlarsanız. Bu oyuncuya teklif veriyorsunuz, size yakıştı mı demiş?’ Worrall transferinde benim elektronik imzam kullanılarak teklif yapılmış. Başkanı aradım ve haberimin olmadığını söyledim. Sonra başkan geldi ve ‘Kiralık alalım’ dedi.

Biz de kabul ettik ve 500 bin Euro’ya transfer ettik.”

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"HAKKIMI KİMSEYE HELAL ETMİYORUM"

Görevden alınma süreci hakkında da konuşan Samet Aybaba, “Başkan son süreçle ilgili rapor vermemizi istedi. Raporu vermesi gereken ben değildim. Bu raporu Kaan Şakul, Friedel ve Van Bronckhorst’un vermesini istedim. Bu rapor sonunda başkana, ‘Tasarrufunuz varsa gereğini yapın’ yazdım. Bir gün sonra CEO beni aradı ve ekonomik olarak isteğimin olup olmadığını sordu. Hiçbir zaman para konuşmadım. Gece 00.30’da başkan WhatsApp’tan ‘Teşekkür ederiz’ mesajı attı. Ben de ona teşekkür ettim. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. WhatsApp’tan mesaj aldım. Böyle bir dünya yok. Samet Aybaba’ya bu olmaz! Tesisin kapısında 10 gün gider, nöbet tutarım. Kiminle muhatap olduklarının farkında değiller” dedi.

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"KAAN ŞAKUL DA İSTİFA ETMELİ"

Yapılan transferlerden ve takımın içinde bulunduğu durumdan özellikle Kaan Şakul'u sorumlu tutan Samet Aybaba, "Joao Mario da dahil 7 oyuncunun tamamının transferini Kaan Şakul yaptı. Kendisini de istifaya davet ediyorum. O arkadaş da Beşiktaş'ın menfaatleri için istifa etmeli" diye konuştu.

"FRIEDEL KADROYU VE TAKTİĞİ HOCA İLE BERABER YAPIYORDU"

Friedel’ın kadro ve taktik konusunda Giovanni Van Bronckhorst ile çalıştığını ileri süren Samet Aybaba, “Friedel, hocayla taktik tahtasında çalışma yapıyor ve soyunma odasında görüşüyordu. Bu konulara müdahil olamadık. Feyyaz Uçar, soyunma odasına girmek istiyor, kapıyı vuruyor ve ‘No, no’ sesleri geliyor. Kaan Şakul, Feyyaz’a diyor ki ‘Özel görüşüyoruz” dedi.

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