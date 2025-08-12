Samet Aybaba, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildi

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 14:18
Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Samet Aybaba, TFF tarafından Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu, konuya ilişkin açıklama yayınladı.
TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:
Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Millî Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'yı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı.
1990-91 sezonunda MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük kariyerine başlayan Aybaba, günümüze kadar Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, BB Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor kulüplerinde çalıştı. UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Samet Aybaba, son olarak 2023-2024 yılları arasında Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.
Teknik adamlık kariyerinde 2001 yılında Gençlerbirliği ve 2003 yılında Trabzonspor ile birer kez Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Aybaba, 1991 yılında da MKE Ankaragücü ile Başbakanlık Kupasını kazandı. 2017 yılında Sivasspor'u, 2021 yılında da Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıdı.
3 Eylül 1955'te Adana'da doğan Aybaba, futbolculuk hayatına İskenderunspor'da başladı. 1977-78 sezonunda İskenderunspor'dan Beşiktaş'a transfer
oldu. 11 yıl Beşiktaş forması giydiği kulüpte kaptanlığa kadar yükseldi. 334 lig maçında 7 gol atan Samet Aybaba
, 1988 senesinde futbolu bıraktı. Beşiktaş'ta 2 Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 2 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı. Samet Aybaba; 2 kez Ümit, 8 kez de Genç Millî olmak üzere toplam 10 defa Millî formayı giydi.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak Samet Aybaba'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu