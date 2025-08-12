Samet Aybaba, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildi

Haberin Devamı

Türk futbolunun önemli isimlerinden ve Beşiktaş efsanesi Samet Aybaba, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildi.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Millî Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'yı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı.



1990-91 sezonunda MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük kariyerine başlayan Aybaba, günümüze kadar Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, BB Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor kulüplerinde çalıştı. UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Samet Aybaba, son olarak 2023-2024 yılları arasında Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

