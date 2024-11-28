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Samet Aybaba: Ayrılığı Whatsapp mesajı ile öğrendim

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#Beşiktaş#Samet Aybaba#Futbol
Samet Aybaba: Ayrılığı Whatsapp mesajı ile öğrendim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:00

Aybaba görevden alınma kararını şu sözlerle değerlendirdi. Son 4 aydır başkan Hasan Arat ile diyaloğunun tamamen koptuğunu belirten Aybaba cumartesi son 1 yılda yaşananları anlatacağını açıkladı.

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Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın başkanlığa seçildiği 3 Aralık’ta siyah beyazlıların futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba görevden alındığını gece yarısı kendisine gelen mesaj ile öğrendiğini açıkladı. Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile birlikte yolların ayrıldığı deneyimli teknik adam kararla ilgili şu açıklamaları yaptı:

HER ŞEYi MEKTUPLA YAZARAK iLETTiM

“Görevden alındığımı telefonuma gelen Whatsapp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş’ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım.”

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#Beşiktaş#Samet Aybaba#Futbol

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