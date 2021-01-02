Samet Aybaba 40. kez Beşiktaş'a rakip

Teknik Direktör Samet Aybaba, çalıştırdığı Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Bucaspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Ankaraspor, Trabzonspor, Vanspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Kayserispor takımlarıyla Beşiktaş'a karşı 35 kez Süper Lig'de 4 kez de Türkiye Kupası'nda üstünlük kurmaya çalıştı.

Aybaba bu maçlarda 8 kez galibiyet sevinci yaşarken 24 kez de üzüldü. 7 maçta da beraberlik vardı. Bu maçlarda Aybaba'nın takımları 37 gol atarken kalesinde ise 84 gol gördü. Samet Aybaba, Kayserispor'un başında olduğu dönemlerde de 4 kez Beşiktaş'a rakip oldu. 3 kez İstanbul'da 1 kez de Kayseri'de oynanan bu maçlarda Kayserispor 1 kez kazanırken, 3 kez de yenildi. Kayserispor bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

65 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'a karşı mücadele verdiği maçlar ve sonuçları şöyle:



Süper Lig

Beşiktaş-Bursaspor 2-0

Bursaspor-Beşiktaş 1-1

Beşiktaş-Sivasspor 5-1

Sivasspor-Beşiktaş 2-1

Beşiktaş-Eskişehirspor 3-1

Beşiktaş-Antalyaspor 0-0

Antalyaspor-Beşiktaş 2-0

Beşiktaş-Bucaspor 5-1

Beşiktaş-Gençlerbirliği 3-0

Beşiktaş-Bursaspor 3-0

Bursaspor-Beşiktaş 0-1

Gaziantepspor-Beşiktaş 2-2

Ankaraspor-Beşiktaş 2-0

Ankaraspor-Beşiktaş 2-4

Beşiktaş-Ankaraspor 2-3

Beşiktaş-Trabzonspor 5-0

Trabzonspor-Beşiktaş 1-1

Beşiktaş-Trabzonspor 0-0

Gaziantepspor-Beşiktaş 1-0

Beşiktaş-Gaziantepspor 3-1

Beşiktaş-Gençlerbirliği 0-3

Beşiktaş-Gençlerbirliği 4-0

Vanspor-Beşiktaş 0-6

Beşiktaş-Ankaragücü 4-1

Ankaragücü-Beşiktaş 2-1

Beşiktaş-Ankaragücü 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 4-1

Beşiktaş-Adana DS 3-0

Beşiktaş-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Beşiktaş 3-1

Beşiktaş-Kayserispor 1-0

Beşiktaş-Ankaragücü 1-0

Ankaragücü-Beşiktaş 1-2

Beşiktaş-Ankaragücü 3-0

Ankaragücü-Beşiktaş 2-2



Türkiye Kupası

Beşiktaş-Gaziantepspor 2-0

Gaziantepspor-Beşiktaş 1-3

Gaziantepspor-Beşiktaş 2-3

Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1